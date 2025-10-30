Al Palazzo del Turismo di Jesolo, ieri sera, mercoledì 29 ottobre 2025, è andata in scena la data zero del nuovo tour di Elodie. La cantautrice romana però, a un certo punto, ha fermato improvvisamente la sua esibizione. Ecco cosa è successo.

Elodie interrompe il concerto all’improvviso: cosa è successo?

Ieri sera, 29 ottobre 2025, è andata in scena la prima tappa del nuovo tour nei palazzetti di Elodie a Jesolo, al Palazzo del Turismo.

Energia e passione sono stati messi come sempre sul palco dalla cantautrice romana che, però, a un certo punto si è fermata improvvisamente. Elodie, infatti, ha notato un trambusto tra il pubblico presente. Un fan, nel parterre, ha infatti accusato un malore, spingendo subito la cantante ha fermare il concerto. La scena è stata inoltre ripresa dai presenti, e il video è già diventato virale.

Elodie interrompe il concerto all’improvviso: il video è virale

Come abbiamo visto, durante la data zero del suo nuovo tour, Elodie ha fermato improvvisamente il concerto poiché un fan si è sentito male. La scena è stata ripresa dai presenti, col video che è già diventato virale. Elodie, accorgendosi che qualcosa non va, si ferma e si rivolge direttamente al pubblico chiedendo di mantenere la calma: “Fermiamo tutto un attimo, voglio essere sicura che stia bene.” La cantautrice, dopo aver chiesto più volte se la persona stesse bene, dopo aver ricevuto risposta affermativa dal suo staff ha ripreso il suo concerto. Diversi i commenti al video, su X un utente ha scritto “è raro vedere un’artista così attenta al pubblico”, un altro “non è scontato interrompere uno show per assicurarsi che qualcuno stia bene.“