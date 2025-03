Non c’è mai pace all’interno della casa del Grande Fratello, nel corso della notte violenta lite tra due gieffine. Scopriamo cosa è successo.

Grande Fratello, tensioni a un passo dalla finale

Manca davvero pochissimo alla finale del Grande Fratello che decreterà il vincitore, o la vincitrice, di questa edizione. Nelle ultime settimane all’interno della casa c’è stata molta tensione, tra litigi e discussioni accese. Durante l’ultima diretta Zeudi Di Palma ed Helena Prestes hanno discusso, con l’ex Miss Italia che dopo è scoppiata a piangere. Nel corso della notte poi la situazione è degenerata. Ecco cosa è successo.

Mi ha sputato acqua addosso!”, caos al GF: rissa in diretta

Forti tensioni nella notte tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. La modella brasiliana ha un certo punto si è messa a urlare: “Sf***ta sei tu, e non buttarmi l’acqua addosso!” A questo punto Helena si è sfogata con Chiara, sostenendo appunto che Zeudi le avesse buttato dell’acqua addosso. L’ex Miss Italia però ha negato, “Ma cosa dici? E’ folle!”. A questo punto è arrivata Jessica che ha chiesto a Helena di raccontarle bene cosa è accaduto. Ecco le parole della modella: “Mi ha bagnata e le ho chiesto di non sputarmi l’acqua. E’ stata una cosa fastidiosa, non ho capito bene se è venuta fuori dalla sua bocca o anche dalle sue mani, non ho visto bene, ho solo sentito l’acqua addosso e mi ha dato tanto fastidio. Se mi ha chiesto scusa? NO. Mi ha detto ‘tu mi hai provocata’ e non mi ha chiesto perdono.” A questo punto è intervenuta Chiara a deridere il racconto di Helena: “Zeudi ma sei un lama. C’è però chi sputa veleno. Ora però vogliamo la traiettoria dello sputo di Zeudi e i filmati a rallentatore.”