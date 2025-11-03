Maria De Filippi, durante la puntata di ieri, 2 novembre, di Amici 2025, si è fermata per porgere le scuse a uno degli allievi. Ma, come mai? Cosa è successo? Scopriamolo insieme.

Amici 2025, il mea culpa di Maria De Filippi

Ieri pomeriggio, domenica 2 novembre, è andata in onda una nuova puntata di Amici 2025.

Tra esibizioni ed emozioni, a un certo punto Maria De Filippi si è fermata per scusarsi con uno degli allievi per via di un commento infelice pronunciato nelle scorse settimane. L’allievo in questione è Gard e, la conduttrice, gli aveva detto: “in una puntata precedente ti ho definito ciocciottello, e mi dispiace. Non avrei mai voluto farti sentire in difetto.”

Amici 2025, le scuse di Maria De Filippi: “Mi sento una cacca”

Maria De Filippi ha voluto scusarsi con Gard davanti a tutti per averlo definito “cicciottello”: “gli ho detto che era un pò cicciottello e gli si sono inumiditi gli occhi. Io giuro che quando faccio queste cose non me ne rendo conto.” Il commento di Maria non aveva certo lo scopo di offendere Gard: “mia madre continuava a dirmi ‘sei ingrassata’, quindi io vado in automatico e se lo vedo lo dico. Tutte le volte che adesso ti vedo sul tapis roulant mi sento una cacca, lo giuro.” Gard, dal canto suo, ha risposto a Maria con garbo e maturità: “hai fatto quello che avrebbe fatto mia madre.”