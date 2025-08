Paura per Benedetta Rossi, la nota foodblogger che conta milioni di followers. La cuoca, infatti, ha condiviso sui social una foto dall’ospedale, informando i suo follower di essere stata operata per un brutto nodulo.

“Mi sono operata, brutto nodulo”, nuovo intervento per Benedetta Rossi

Benedetta Rossi è una foodblogger molto amata, pensate che ha milioni di follower e le sue ricette sono tra le più amate e provate.

Nelle ultime ore però c’è preoccupazione, in quanto lei stessa ha informato, tramite un post sui social, di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico per un brutto nodulo. Benedetta ha postato una foto dall’ospedale, a corredo della quale ha scritto: ” eccomi qui, un pò acciaccata e con un bel cerotto sul collo ma sto bene. Vi racconto sempre tutto anche se se questa volta lo faccio con un pò di ritardo, semplicemente perché non vi volevo far preoccupare. Lunedì scorso ho affrontato un intervento chirurgico. Da qualche settimana avevo scoperto di avere un brutto nodulo alla tiroide e per questo mi sono dovuta operare.”

Benedetta Rossi, come sta la foodblogger dopo l’operazione

Nel suo lungo post, Benedetta Rossi ha rassicurato i suoi follower sull’intervento chirurgico, l’operazione è andata bene, senza complicazioni, e lei è già tornata a casa: “quello che ho fatto è un tipo di intervento un pò delicato, che coinvolge in parte anche le corde vocali, quindi in questi giorni facevo fatica a parlare, ma adesso la voce sta tornando. Ora dovrò tenere questo cerotto per un pò, riposare e recuperare le energie.”