Miami: tragico schianto per due bergamaschi, uno muore l’altro è gravissimo

Tragico incidente in moto per una coppia di amici originari di Urgnano. Sono ancora poche le informazioni provenienti dagli Stati Uniti

Risulta piuttosto devastante la notizia riguardante il tragico incidente in moto a Miami (negli Stati Uniti), avvenuto lo scorso 1° aprile di Pasquetta, che ha visto coinvolti due ragazzi di Urgnano, provincia di Bergamo: si tratta di Giuseppe Ghidotti e Kevin Drago. Purtroppo, dalle prime informazioni, si è appreso della morte del primo giovane, mentre l’amico è ricoverato in gravissime condizioni.

Le parole del parroco di Urgnano

Le informazioni provenienti dagli Stati Uniti sono ancora frammentarie, incrementando l’ansia e l’attesa per informazioni più dettagliate. Si tratta di un momento di grande angoscia per tutti coloro che conoscono e amano Giuseppe e Kevin. Le parole del parroco, don Stefano Bonazzi, riflettono la disperazione e l’attesa ansiosa che permea la comunità di Urgnano in questo momento difficile. La speranza è che Kevin possa ricevere le cure necessarie per una pronta guarigione e che le famiglie coinvolte possano trovare conforto e sostegno nell’affrontare questa terribile tragedia.

Il tragico schianto a Miami

La storia di Giuseppe Ghidotti e Kevin Drago è un viaggio che ha attraversato continenti e legato due amici d’infanzia in avventure e speranze comuni. Dopo aver lavorato insieme alla “Imequadri” di Urgnano, hanno deciso di espandere i propri orizzonti oltre i confini italiani.

Da Barcellona alla California, il loro percorso li ha portati infine in Florida, guidati dalla voglia di nuove esperienze e opportunità di vita. Ma ciò che doveva essere un capitolo di crescita e scoperta si è tragicamente interrotto con un terribile incidente.

L’eco di quella tragedia ha raggiunto Urgnano, lasciando la comunità incredula e sgomenta. Con pochi dettagli disponibili sull’incidente e sulle condizioni di Kevin, il dolore si fa ancora più acuto, l’incertezza pesante come un fardello collettivo.