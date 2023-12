Paura per Steven Basalari, incidente a Miami per l’imprenditore e influence...

Incidente a Miami per l’imprenditore e influencer con milioni di follower su Instagram e TikTok, Steven Basalari. La terribile esperienza vissuta è stata raccontata dal diretto interessato.

Incidente a Miami per l’imprenditore e influencer Steven Basalari

“Sono a Miami vivo per miracolo. Abbiamo fatto un incidente in autostrada e ci siamo ritrovati schiantati contro un palo della luce 4 corsie opposte”, ha spiegato Basalari.

Sui suoi social media, poi, l’imprenditore ha voluto ricostruire la dinamica del sinistro e le condizioni di chi era insieme a lui nel momento in cui si è verificata la tragedia. “Eravamo in cinque”, ha detto. “L’autista di Uber sotto shock con qualche ferita, io ed un mio amico illesi. Mentre 2 nostre amiche sono ferite e dovranno operarsi per fratture a gambe e braccia ma non sono in gravi condizioni. Ci ha salvato la vita il fatto che l’auto fosse un modello enorme americano, con qualsiasi altra macchina non avremmo potuto raccontarlo. Nonostante le nostre amiche dovranno subire degli interventi, siamo stati tutti miracolati”.

L’appello ai giovani

Dopo aver raccontato l’accaduto, Basalari ha deciso di rivolgere un preciso appello ai tanti giovani che lo seguono su Instagram e su TikTok. “Queste sono le cose che davvero ci fanno riflettere su quanto sia preziosa la vita. Stavamo ridendo e scherzando e due minuti dopo poteva essere tutto finito. Per sempre. Date valore alle cose davvero importanti e godetevi ogni singolo attimo”, ha affermato.

L’imprenditore e influencer è noto per essere proprietario della discoteca Number One, ereditata dal padre. Inoltre, con il trascorrere degli anni, ha incrementato le sue capacità imprenditoriali avviando, ad esempio, la collaborazione con Donato De Caprio con il quale ha dato vita al progetto Con mollica o senza.