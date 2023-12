Striscia la Notizia ha dato il Tapiro d’Oro a Chiara Ferragni per il caso del Pandoro Balocco: come ha reagito l’influencer?

Tapiro d’Oro a Chiara Ferragni: a seguito del caso Pandoro e della multa comminata dall’Antitrust, l’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha consegnato il famoso premio del tg satirico di Canale 5 all’influencer.

Caso Balocco, Tapiro d’Oro a Chiara Ferragni

Per il Pandorogate, la Ferragni è accusata di “pubblicità ingannevole” e “pratica commerciale scorretta” per la sua collaborazione con Balocco che ha prodotto il classico dolce veronese con il suo marchio. In particolare, le società Fenice e TBS Crew che si occupano di gestire marchi e diritti dell’influencer sono tacciate di aver avallato la pubblicità ingannevole realizzata per promuovere il prodotto dolciario.

Acquistando il prodotto, infatti, ai consumatori veniva fatto intendere che avrebbero contribuito a donare parte del denaro speso all’Ospedale Regina Margherita di Torino. In realtà, l’acquisto del Pandoro Balocco targato Chiara Ferragni non dava alcun contributo ad alcuna donazione.

“Me lo merito, ho sbagliato”

“Mi merito il Tapiro, perché seppur in buona fede ho commesso un errore. È giusto che mi assuma le mie responsabilità e, per questo, ho deciso di fare una donazione di un milione di euro all’Ospedale Regina Margherita, per aiutare il reparto oncologico pediatrico”, ha dichiarato la Ferragni, ricevendo il Tapiro d’Oro da Staffelli.

L’influencer, poi, ha commentato la sentenza insieme all’inviato di Striscia la Notizia. “L’ho impugnata perché la ritengo spropositata. Ma, se in secondo grado dovessero abbassare la multa, devolverei in ogni caso la differenza in beneficenza”, ha detto.