Michela Murgia contro Draghi: “Togliere le mascherine è una condanna per i fragili”

Il governo Draghi è stato criticato da Michela Murgia a causa della rimozione dell'obbligo di mascherine.

Michela Murgia non si nasconde e attacca apertamente il governo guidato da Mario Draghi. Il motivo? La rimozione dell’obbligo di mascherina. La scrittrice è affetta da una malattia che non ha mai reso nota.

Michela Murgia attacca il governo Draghi su Instagram

Il suo attacco contro l’esecutivo è avvenuto attraverso le storie di Instagram. Dal suo profilo, Michela Murgia, ha parlato di una mostra a cui ha assistito sabato scorso, 25 giugno 2022. La scrittrice, a causa della sua malattia, è riuscita ad accedere al di fuori dell’orario di apertura e di chiusura, godendosi da sola l’evento.

Murgia: “Fragili hanno solo due scelte: ammalarsi di covid o smettere di avere una vita sociale”

Michela Murgia aveva annunciato: “Vedrò la mostra servendomi di un privilegio: visitarla quando è chiusa al pubblico, perché non posso più far valere il mio diritto alla sicurezza sanitaria. Dal 15 giugno il governo italiano, togliendo l’obbligo delle mascherine nei luoghi pubblici chiusi, ha infatti deciso che le persone con i sistemi immunitari fragili hanno solo due scelte: ammalarsi di covid o smettere di avere una vita sociale“.

Michela Murgia contro la decisione dell’esecutivo

Dopo il suo annuncio, la scrittrice oltre ad aver ringraziato i dipendenti del museo e gli organizzatori della mostra, ha attaccato con queste parole il governo: “Meno grazie al governo Draghi, la cui decisione di far finta che il virus non esista più ha consentito ai contagi di raddoppiare di settimana in settimana, tornando a sfiorare l’emergenza“.