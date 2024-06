Michele Merlo, il medico non responsabile della sua morte: la sentenza

Michele Merlo, il medico non responsabile della sua morte: il giudice non ha alcun dubbio.

A distanza di tre anni dalla morte di Michele Merlo, l’ex talento di Amici deceduto a causa di una leucemia fulminante, il giudice per le indagini preliminari ha stabilito che il medico di base non è responsabile del suo decesso.

Il 6 giugno 2021, a soli 28 anni, moriva Michele Merlo. L’ex talento di Amici e X Factor è deceduto a causa di una leucemia fulminante e il medico di base Vitaliano Pantaleo è stato accusato di omicidio colposo. Secondo l’accusa, il dottore si sarebbe dovuto accorgere della malattia del cantante perché quando si è recato da lui era già in fase terminale. Eppure, il giudice per le indagini preliminari ha stabilito che non è così.

La famiglia di Michele Merlo, assistita dagli avvocati Marco Antonio Dal Ben ed Elisa Baldaccini, ha sempre sostenuto che il medico di base avesse le sue colpe. A detta dei consulenti, Pantaleo “andava processato per omicidio colposo” in quanto è “ravvisabile il nesso di causalità, l’emorragia cerebrale e il decesso del cantante potevano essere evitati“. Il giudice per le indagini preliminari, però, ha accolto la richiesta del pubblico ministero, archiviando il procedimento a carico del dottore.

Con la sentenza del giudice per le indagini preliminari, il medico di base di Michele Merlo viene prosciolto dall’accusa di omicidio colposo. Vitaliano Pantaleo, stando a quanto stabilito, è innocente perché non poteva collegare il dolore alla coscia che lamentava il paziente con una leucemia fulminante.