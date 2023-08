Michelle Hunziker: "Avrei voluto 10 figli"

Quest’anno Michelle Hunziker è diventata nonna per la prima volta e ha confessato alcuni retroscena sulla sua vita privata.

Michelle Hunziker: i figli e la maternità

Il 30 marzo scorso Michelle Hunziker ha avuto il suo primo nipotino, Cesare, figlio di sua figlia Aurora. Ospite al programma di Diletta Leotta, Mamma Dilettante, la showgirl svizzera ha svelato alcuni retroscena sulla nascita del bebè e ha svelato qualcosa anche sulle sue gravidanze e in particolare sulla prima, vissuta quando aveva 19 anni.

“Io avrei fatto 10 figli. Ho avuto Auri quando avevo 19 anni, era pronta, l’abbiamo voluta, è stata desiderata. Col fatto che poi ho iniziato subito a lavorare, non ne ho fatto subito uno dopo l’altro. Ma ti dico, se non fosse andata come è andata, ne avrei 10, la gravidanza di quando avevo 19 anni è stata pazzesca. Ero una matta totale. Andavo a sciare, andavo a cavallo, il povero Eros era disperato”, ha confessato.

Lei ed Eros Ramazzotti sono rimasti buoni amici dopo la separazione e oggi i due sono più felici che mai di trascorrere del tempo con la figlia Aurora e con il loro adorato nipote. Michelle Hunziker ha avuto le sue altre due figlie, Sole e Celeste, insieme al secondo ex marito Tomaso Trussardi.