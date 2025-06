Domenica 1 giugno davvero speciale per Michelle Hunziker: famiglia riunita per la Comunione di Celeste! Assente però Tomaso Trussardi, come mai?

Michelle Hunziker: la figlia Celeste fa la Comunione

Prima Comunione per Celeste, al figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Momento speciale per la ragazzina, 11 anni, che ha visto presenti i membri della sua famiglia allargata, a cominciare dalla mamma Michelle, seduta in prima fila con un completo panna a scacchi super chic.

Presenti anche le sorelle di Celeste, Sole e Aurora Ramazzotti, assieme al futuro marito Goffredo Cerza e al piccolo Cesare, nonna Ineke e il fratello della Hunziker, Harold. Non c’era però Tomaso Trussardi, ex marito della showgirl e padre di Celeste. Come mai?

Michelle Hunziker, famiglia riunita per un evento speciale: ma dov’è Tomaso Trussardi?

Come abbiamo appena visto, Prima Comunione per Celeste Trussardi. Presente per l’evento tutta la famiglia allargata, compresa Michelle Hunziker, tranne però papa Tomaso. L’imprenditore non era davvero presente o semplicemente non è comparso in nessuna delle foto pubblicate? Al momento la risposta non c’è, anche se pare strano che si sia perso la Prima Comunione di sua figlia.