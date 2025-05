Michelle Hunziker e la mosca in tv: il momento esilarante diventa virale

Michelle Hunziker, celebre per le sue gag a Striscia La Notizia, stavolta sorpresa da una mosca durante un programma televisivo tedesco.

Michelle Hunziker non smette mai di sorprendere il pubblico, tra gag divertenti e momenti spontanei che diventano subito virali. Dopo numerosi episodi esilaranti a Striscia La Notizia, la showgirl è stata recentemente protagonista di un nuovo siparietto insolito durante le registrazioni di un programma televisivo tedesco. Questa volta, l’inaspettato “complice” è stata una mosca, che ha trasformato una semplice diretta in un momento indimenticabile per tutti gli spettatori.

Michelle Hunziker, imprevisto con la mosca in tv

Michelle Hunziker è la protagonista del nuovo quiz show tedesco Wer isses? (“Chi è?”), in onda da mercoledì 28 maggio sulle reti ProSieben e Joyn. Nei giorni scorsi ha preso parte alle registrazioni di una puntata in cui guida una delle squadre in gara.

Durante le riprese, però, mentre dialogava con il conduttore, è accaduto un imprevisto. Senza rendersene conto, Michelle ha rischiato di ingerire una mosca che le è finita in gola, scatenando una reazione immediata catturata dalle telecamere. Prima ha sputato l’insetto, poi è scoppiata a ridere così tanto da piegarsi in due e appoggiarsi al bancone, mentre le compagne di squadra tentavano invano di trattenere le risate. Questo momento tragicomico è rapidamente diventato virale sul web.

Michelle Hunziker, imprevisto con la mosca in tv: il video e il commento di Aurora Ramazzotti

Il video dell’incidente che ha coinvolto Michelle Hunziker è stato portato all’attenzione dei fan italiani dall’influencer Aurora Ramazzotti, che lo ha condiviso nelle storie del suo account Instagram riprendendo il filmato originale dell’emittente tedesca. Con un commento ironico, la figlia, ha scherzato sull’episodio:

“Ma mia madre che si mangia una mosca durante una trasmissione tedesca?!”

Poco dopo, anche Michelle Hunziker ha pubblicato il video sul suo profilo social, suscitando l’ilarità e il divertimento dei suoi follower.