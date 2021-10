La guida completa ai migliori casinò online esistenti, per aiutarti a riconoscerli e a godere al meglio del tuo tempo dedicato al gioco.

Se ti piace scommettere o giocare al casinò, sicuramente amerai anche la possibilità di farlo comodamente da casa, giocando online tramite uno dei numerosi siti che offrono questo servizio.

Per questo motivo abbiamo deciso di stilare una guida sui migliori casinò online esistenti, in modo da aiutarti a riconoscerli e a godere al meglio del tuo tempo dedicato al gioco.

Quali Sono i 5 Migliori Casinò Online del Momento?

Seguendo i criteri descritti poco sopra, abbiamo individuato 5 tra i migliori casinò online. A seguire scopriremo il perché di queste scelte, andando a vederne le caratteristiche nel dettaglio.

Come Valutare Quali Sono i Migliori Casinò Online in Cui Giocare

Scommettere in un casinò online può essere la soluzione ideale per unire l’utile al dilettevole, divertendosi e guadagnando qualcosa attraverso le vincite. Per poter essere certi di ottenere il maggior guadagno possibile, la scelta del sito su cui puntare il proprio denaro è molto importante.

Prima di tutto bisogna infatti verificare che il sito sia in possesso di una licenza, per essere certi che non si tratti di una truffa. Molte persone credono che l’unica licenza di cui fidarsi sia quella italiana (AAMS) rilasciata dall’ADM, tuttavia non c’è niente di più sbagliato.

Sebbene la licenza AAMS sia di tutto rispetto, ne esistono molte altre, straniere, che stanno prendendo piede sempre di più, una fra queste è quella rilasciata dalle autorità di Curaçao, nelle Antille olandesi.

Un altro fattore molto importante è l’RTP (Return To Player), cioè il ritorno al giocatore. Si tratta della percentuale di denaro scommesso sul sito che può potenzialmente tornare al giocatore sotto forma di vincita.

Giocare in un casinò con un RTP alto, magari del 98%, è sicuramente molto più conveniente che giocare in un casinò con una percentuale molto più bassa, perché le possibilità di vittoria e di guadagno sono maggiori.

Non possiamo evitare di considerare inoltre i requisiti di scommessa, dato che molti casinò online richiedono di giocare le vincite un certo numero di volte prima di poter di fatto ritirare il proprio denaro. Tuttavia, giocando e rigiocando, non c’è garanzia che quel denaro non venga perso, ecco perché è molto importante valutare questo fattore, prediligendo i casinò che permettono di incassare le proprie vincite senza doverle prima riscommettere un numero elevato di volte.

Infine, un fattore che può sembrare banale ma che di fatto è il fulcro del divertimento è la varietà di giochi. È infatti importante che il catalogo di giochi offerto dal casinò sia vario, presentando un’ampia scelta di slot e giochi da tavolo, la possibilità di giocare live con croupier in tempo reale e, perché no, offrendo anche una sezione dedicata alle scommesse sportive sugli sport più seguiti e su quelli di nicchia.

Quindi, ricapitolando, i criteri principali per stabilire quali sono i migliori casinò online sono:

sicurezza;

possibilità di ritorno al giocatore;

bassi requisiti di scommessa;

ampia scelta di giochi.

Voglia di Vincere Casinò

Caratteristiche principali

Sicurezza;

Ottima scelta di metodi di pagamento;

Licenza AAMS;

Bonus di benvenuto sostanzioso;

Ampia scelta di giochi.

Voglia di Vincere è un casinò italiano in circolazione ormai da molti anni e con licenza AAMS quindi, se sei tuttora diffidente verso le licenze straniere, questo casinò fa al caso tuo. Tra i metodi di pagamento ci sono tutti i circuiti più comuni e tra questi figura anche PayPal, celebre per la sua sicurezza. Se però non sei avvezzo a questi circuiti e non ti va di utilizzare una carta di credito, puoi scegliere anche di pagare semplicemente tramite bonifico bancario.

Al momento della registrazione, il casinò offre anche un sostanzioso bonus di benvenuto di 300 euro e spesso attiva anche altre promozioni temporanee, permettendo quindi ai giocatori di ottenere enormi vantaggi. Il bonus, inoltre, non è da giocare un numero eccessivo di volte.

Per quanto riguarda i giochi disponibili, il catalogo offre davvero una scelta molto ampia, che spazia dai classici giochi da tavolo come blackjack, video poker e baccarat e una serie infinita di slot machine con jackpot. Periodicamente vengono anche aggiunti nuovi giochi,

visibili nella pagina dedicata alle novità.

Tenendo conto di tutte queste considerazioni, riteniamo che Voglia di Vincere sia il migliore casinò online in assoluto.

Leo Vegas Casinò

Caratteristiche principali

Ampia scelta di giochi, tra cui anche quelli più innovativi;

Grande attenzione per il gioco responsabile;

Bonus pazzeschi;

Applicazione responsiva e funzionale;

Leo Vegas è un casinò online scandinavo piuttosto recente ma che si è subito affermato sul mercato grazie alle sue offerte spettacolari. Non solo propone tutti i giochi da tavolo più ricercati come roulette, baccarat, video poker, 10 e Lotto e Gratta e Vinci, ma presenta anche un catalogo di slot enorme e dà la possibilità di divertirsi live con molti giochi di carte, tra cui il poker.

Per quanto riguarda i metodi di pagamento, sono disponibili tutti i circuiti più comuni e inoltre il casinò impone, oltre a dei limiti minimi di deposito, anche dei limiti massimi. I bonus offerti sono davvero tanti, tra cui giri gratuiti e 1.000 euro di bonus di benvenuto. L’unica pecca è che bisogna rigiocare un po’ di volte per ottenere i bonus extra.

Leo Vegas Casinò è inoltre disponibile anche sotto forma di applicazione per smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente dal sito o dall’app store. L’applicazione funziona molto bene e non ha nulla da invidiare alla versione browser.

Red Kings Casinò

Caratteristiche principali

Catalogo di slot machine elettrizzante;

Esperienza di gioco vivace grazie al casinò live;

Metodi di pagamento sicuri;

Bonus amici.

Il casinò di Red Kings è uno dei migliori casinò online italiani e secondo noi presenta la migliore offerta di slot machine sul mercato. Il catalogo è infatti molto ampio, con opzioni che vanno dalle più classiche a tema frutta, gemme ed egizi, a quelle più innovative con tematiche particolari e che regalano bonus eccezionali.

Sul sito di Red Kings è anche possibile giocare live con webcam. Grazie a questa caratteristica, potrai trovarti al tavolo con gli altri giocatori e con i croupier in tempo reale, come se ti trovassi in un casinò vero e proprio, interagendo con loro tramite live chat, in tutta semplicità.

I metodi di pagamento sono estremamente sicuri e potrai scegliere di depositare tra un minimo di 10 e un massimo di 1.000 euro attraverso i circuiti più comuni. Oltre a sostanziosi bonus di benvenuto, sono previsti anche dei piccoli premi se presenti un amico, come giri gratuiti o altro ancora.

7 Melons Casinò

Caratteristiche principali

Applicazione fantastica;

Modalità demo;

Casinò live;

Promozioni settimanali.

Il sito di 7 Melons si è meritato il quarto posto nella nostra classifica dei migliori casinò online soprattutto per la sua applicazione mobile, decisamente ben fatta e che regala esperienze di gioco uniche. Tramite l’app gratuita, è possibile giocare a tutti i giochi disponibili del casinò in modo veloce, semplice e funzionale.

Tra i giochi disponibili, tutti di ottima qualità, non mancano slot machine, video poker, roulette e blackjack a cui è possibile giocare anche in modalità demo. Ciò vuol dire che prima di investire denaro su questa piattaforma, hai la possibilità di provare in primo luogo i giochi offerti e decidere solo in seguito se vale la pena effettuare un deposito e iniziare la tua avventura sul sito. È disponibile anche la versione live della maggior parte dei giochi da tavolo, così da rendere i tuoi momenti di gioco ancora più vivaci.

Il payout di 7 Melons è molto elevato e anche i bonus e le promozioni sono davvero vantaggiosi. Basti pensare infatti che il bonus di benvenuto permette di raddoppiare il primo deposito e che ogni settimana vengono organizzate nuove promozioni. Anche qui, inoltre, i metodi di pagamento accettati sono quelli più comuni, per poter effettuare depositi e prelevare in tutta sicurezza.

Red Dog Casinò

Caratteristiche principali

Assistenza clienti preparata e sempre disponibile;

Programma fedeltà;

Tantissimi giochi disponibili;

Tornei live con montepremi.

Eccoci giunti alla fine della nostra top 5 dei migliori casinò online con Red Dog, un casinò dal design accattivante che offre una scelta di giochi strepitosa. I giochi disponibili sono infatti più di 500 e non c’è pericolo di annoiarsi. Non solo, ma il sito organizza spesso anche tornei live con ricchi montepremi, così che potrai sfidare la sorte e, chissà, ottenere grosse vincite!

Anche i bonus di Red Dog sono molto interessanti e decisamente di alto livello. Avrai infatti la possibilità di raddoppiare l’intera somma del tuo primo deposito e di ottenere fino a 200 giri gratis. Il casinò presenta anche un programma VIP ed è presente un programma fedeltà grazie al quale potrai raccogliere punti da spendere nel casinò stesso.

I metodi di pagamento sono sicuri al 100% e, se dovesse succedere qualcosa o dovessi avere qualche dubbio, l’assistenza clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pronta a risolvere ogni tuo problema e a rispondere ai tuoi quesiti.

Domande Frequenti

Se hai ancora dubbi su quali sono le caratteristiche dei casinò online, consulta questa sezione. Qui abbiamo raccolto i quesiti che ci vengono posti più spesso e le relative risposte.

Come Faccio a Scegliere il Casinò in cui Giocare?

Prima di tutto devi capire quali sono le tue esigenze. Se quello che ti interessa di più sono per esempio le slot machine, allora prediligi uno dei casinò con una scelta di slot più ampia, come il casinò di Red Kings o di Red Dog. Se il tuo cruccio maggiore è la sicurezza ti consigliamo invece Voglia di Vincere, mentre se hai bisogno di un casinò con un’applicazione che ti permetta di giocare ovunque ti trovi, allora forse faresti meglio a scegliere Leo Vegas o 7 Melons.

Giocare nei Casinò online è Sicuro?

Giocare nei casinò online è sicurissimo, a patto che tu scelga un casinò provvisto di licenza. La licenza serve infatti ad assicurare che la casa da gioco in questione operi secondo la legge, garantendone la legalità e l’affidabilità.

È Possibile Vincere Denaro Senza Effettuare un Deposito?

Purtroppo non è possibile vincere denaro senza prima scommettere una determinata somma. Esistono infatti i casinò che ti permettono di provare i loro giochi in modalità demo senza spendere denaro, ma in quel caso anche la vincita è fittizia dato che non è stato puntato del denaro reale.

Quali Sono i Bonus e le Promozioni Disponibili sui Migliori Casinò Online?

I bonus e le promozioni disponibili sui siti dei migliori casinò online possono variare a seconda del casinò. Tuttavia, la maggior parte di essi presenta sempre un bonus di benvenuto che ti permette di raddoppiare una parte o il totale del primo deposito. Oltre a questo, possono esserci giri gratis e promozioni settimanali. Per avere informazioni più dettagliate, ti consigliamo di consultare la sezione dedicata ai bonus e alle promozioni del sito specifico.

Il Vincitore Assoluto tra i Nostri 5 Migliori Casinò Online

Abbiamo visto tutti i criteri di valutazione per stabilire quali fossero i 5 migliori casinò online del momento e abbiamo poi visto nel dettaglio che cosa ci offrono. In conclusione, quale scegliere? Sembrano infatti tutti davvero ottimi, non per niente fanno parte della nostra

top 5. Al primo posto però come abbiamo visto, c’è “Voglia di Vincere”, che risulta vittorioso sia di nome sia di fatto.

Perché questo casinò si è rivelato il migliore tra tutti? Come abbiamo detto, questo casinò mette al primo posto la sicurezza del giocatore, fattore importantissimo da non sottovalutare. È italiano, con licenza AAMS e offre bonus davvero vantaggiosi, specialmente per chi vuole iniziare, senza costringere l’utente a rigiocare la vincita data dal bonus troppe volte.

Anche i metodi di pagamento utilizzati sono tra i più comuni e non prevedono commissioni, mentre l’esperienza di gioco è tra le più variegate grazie ai molteplici titoli presenti. Per questi motivi, dichiariamo quindi “Voglia di Vincere” il numero uno tra i migliori casinò online in circolazione.