In questi ultimi giorni, è tornato molto di attualità il tema dei migranti in arrivo nel nostro Paese. In pochissime ore, migliaia di persone hanno attraccato con i loro barchini di fortuna sulle coste di Lampedusa e l‘hotspot di Contrada Imbriacola è sempre più al collasso, rendendo difficili le condizioni di vita di queste persone. Un pompiere dell’isola, però, si è reso protagonista di una nobile iniziativa a favore di un gruppo di migranti. L’uomo ha preparato una spaghettata per alcuni ragazzi del Burkina Faso che hanno bussato alla porta di casa sua.

Lampedusa, pompiere organizza una spaghettata per i migranti

Il vigile del fuoco in questione si chiama Antonello Di Malta e da tanti anni lavora nel corpo dei pompieri. L’altra sera, l’uomo era atteso da alcuni amici per una cena insieme al ristorante, ma mentre si stava preparando un gruppo di migranti si è presentato alla sua porta. “Erano stremati, ma soprattutto affamati – ha spiegato Di Malta – “Uno di loro si è messo in ginocchio chiedendo da mangiare.” Il pompiere non ha avuto dubbi: “Li ho fatti accomodare nella veranda di casa mia e abbiamo cenato con loro. Avevano una fame pazzesca. Ma questa cosa la stanno facendo tutti, o quasi, i lampedusani. Perché tutti diamo una mano.”

Lampedusa, la spaghettata del pompiere: i cittadini aiutano i migranti

“Mi hanno raccontato di essere originari del Burkina Faso, di essere partiti da Sfax e che hanno fatto un viaggio di quattro giorni” – ha raccontato ancora Antonello Di Malta, spiegando che non se la sentiva di ignorare quella richiesta e proseguire con il programma della serata che aveva organizzato. Quello del pompiere può sembrare un gesto semplice, ma in una situazione estrema come quella che si sta vivendo attualmente a Lampedusa, gli esempi di umanità dei cittadini possono fare la differenza.

Lampedusa, la spaghettata del pompiere: la situazione migranti

A testimonianza del grave momento di difficoltà che sta vivendo l’isola in questi giorni, è intervenuta anche la responsabile migrazioni della Croce Rossa Italiana Francesca Basile. “Oggi ci sono continui trasferimenti e all’hotspot ci sono circa 4.200 presenze“ – spiega Basile da Contrada Imbriacola – “La situazione è sicuramente complessa e, gradualmente, stiamo cercando di tornare alla normalità. Nonostante le criticità, abbiamo cercato di distribuire brandine alle persone per non farle dormire all’addiaccio, abbiamo fornito a tutti cibo e fatto la distribuzione della cena e anche nella giornata di oggi tutti riceveranno ciò di cui hanno bisogno”.