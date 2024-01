Migranti, Agrigento: recuperato cadavere a seguito di uno sbarco

Nelle prime ore del mattino è stato ritrovato il corpo di un migrante vicino a Torre Salsa a Siculiana, in provincia di Agrigento, dove circa sessanta migranti sono giunti a riva.

Migranti, Agrigento: ennesimo sbarco nelle coste siciliane

Il gruppo è riuscito a sbarcare dopo che la loro imbarcazione si è capovolta a pochi metri dalla riva, permettendo loro di raggiungere il centro abitato. Secondo le prime informazioni, cinque migranti sono stati fermati e trasportati al centro d’accoglienza di Villa Sikania dopo lo sbarco. Dopo visite mediche e ristoro, verranno presto trasferiti a Porto Empedocle per il fotosegnalamento, le identificazioni e l’inizio del processo di accoglienza nelle strutture designate dal ministero.

Migranti, Agrigento, un arresto a seguito di uno sbarco

Dei cinque fermati, uno è stato arrestato per aver fatto rientro in Italia dopo essere stato espulso in passato. I sopravvissuti hanno riferito di essere stati una ventina sul barchino. Attualmente, carabinieri e polizia stanno conducendo ricerche per individuare altri migranti sbarcati a Siculiana, con controlli previsti anche lungo la costa di fronte a Torre Salsa.