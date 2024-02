Migranti: Alfieri, 'accordo Italia-Albania spot da 600 milioni, comprime diritti'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Il protocollo Italia-Albania è solo una operazione di propaganda che non affronta la questione dell’accoglienza dei migranti. Un gigantesco spot che costa 600 milioni ai contribuenti italiani". Così il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri intervenuto in aula sul protocollo Italia-Albania.

"Chi deciderà poi chi sono i migranti che dovranno andare in Albania? Le leggi del mare dicono che i migranti vanno portati nel porto più vicino e cosi invece serviranno altri due giorni di navigazione per far raggiungere l’Albania a persone che scappano da miserie, violenze e guerre. E chi distinguerà, su una nave, in poco tempo, quali sono i soggetti vulnerabili, oltre donne e bambini, che devono subito scendere a terra e quali possono raggiungere l’Albania? E’ una follia".

"E come si farà a garantire le stesse condizioni e gli stessi diritti che vengono garantiti nel nostro paese a chi finirà in Albania? Facciamo fatica in Italia, penso a quanto avviene nel CPR, a garantire i necessari diritti ai migranti. Chi li garantirà in Albania? Chi garantirà che vengano rispettate le direttive europee? Ma al governo queste risposte non interessano, alla destra interessa solo fare uno spot che ha costi esorbitanti e che comprime ancora di più i diritti dei migranti”.