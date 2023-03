Migranti, Casini contro Meloni: "Non accetto la sua predica"

Sul delicato tema dei migranti Pier Ferdinando Casini va dritto contro Giorgia Meloni ricordandole il “boomerang” del 2023 su una situazione speculare ma al contrario: “Non accetto la sua predica”. Ospite da Myrta Merlino a L’aria che tira il Dem ricorda alla premier che lei stessa chiese la messa in stato di accusa di Matteo Renzi. Ecco perché Pier Ferdinando Casini lo ha detto chiaramente: “Non accetto la predica dalla Meloni, lei chiese la messa in stato d’accusa di Renzi che era nelle stesse condizioni“.

Migranti, Casini contro Meloni

“La Meloni non l’ho votata, non la voto, è il Presidente del Consiglio del mio Paese. Però la predica che lei mi fa dai banchi del Governo non l’accetto perché ricordo Giorgia Meloni che dopo una terribile strage in mare mise sotto accusa Renzi che era nelle stesse sue condizioni di oggi“.

“La ruota gira, chapeau alle FFOO”

E ancora, nel ricordare alla premier l’inutilità di alcune prese di posizione se si vuole restare in politica dove gli scenari sono mutevoli: “Per cui, a dimostrazione che la ruota gira, oggi al governo lei capisce quanto sono negative certe polemiche“. E in chiosa sulla Guardia Costiera: “Chapeau, forze dell’ordine idem, tutti noi dobbiamo inchinarci”.