Quirinale, Casini: “Parlamento chieda a Mattarella di restare”

Pier Ferdinando Casini si toglie ufficialmente dal novero dei possibili successori di Mattarella al Quirinale, chiedo proprio a quest'ultimo di restare

Il senatore Pier Ferdinando Casini è tra i nomi in lizza per sostiuire Matterlla al Quirinale, ma in un intervento durante le votazioni avrebbe richiesto al Parlamento di togliere il suo nome, chiedendo a a Matterlla di restare in carica.

Quirinale, Casini: “Mattarella deve restare”

Durante la sua maratona su La7, il direttore Enrico Mentana ha riportato le dichiarazioni del senatore Pier Ferdinando Casini, tra i papabili per il Quirinale:”L’Italia non può ulteriormente essere logorata da chi antepone le proprie ambizioni personali al bene del Paese. E chiedo al Parlamento di togliere il mio nome da ogni discussione e chiedere al Presidente della Repubblica di continuare il suo mandato nell’interesse del Paese“.

Quirinale, si andrà verso il Mattarella bis?

Nella mattinata di sabato 29 gennaio è andata in scena la settima votazione per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, ma ancora una volta si è trattato di una fumata nera.

Quasi a sorpresa, Sergio Mattarella ha ricevuto 387 voti, 64 Nordio, 40 Di Matteo, 10 Casini, 8 Belloni, 6 Manconi, 4 Cartabia, con un totale di 380 astenuti e 60 schede bianche.

Un risultato che a questo punto potrebbe veramente far pendere l’ago del quorum proprio sul presidente uscente: non è un caso, infatti che molti partiti avrebbero chiesto a Mattarella di restare per altri 7 anni, permettendo così al Governo di continuare sulla via della stabilità con Mario Draghi.