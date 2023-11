Nella giornata di ieri, l’Italia ha siglato un nuovo accordo sui migranti con l’Albania, un accordo che non soddisfa il Pd e la sua segretaria Elly Schlein. In un’intervista a ‘Radio Capital’, Schlein ha commentato duramente la mossa del governo Meloni, pur ammettendo di dover ancora studiare bene tutto il protocollo.

Migranti, Schlein sull’accordo con l’Albania: l’intervista

Con questo nuovo accordo fra i due Paesi, l’Albania dà la possibilità all’Italia di utilizzare alcune proprie aree che saranno utili per creare strutture di accoglienza e gestione dei migranti salvati nel Mediterraneo dalle navi tricolore. “L’accordo sembra in aperta violazione delle norme di diritto internazionale e di diritto europeo” – ha commentato Elly Schlein a ‘Radio Capital’ parlando proprio di questo tema. La segretaria del Pd lancia una stoccata alla rivale Giorgia Meloni: “Dovrebbe convincere i suoi alleati nazionalisti europei a condividere l’accoglienza, e non lasciare sola l’Italia”.

Che una soluzione simile non sarebbe andata a genio agli esponenti del Pd non è certo una sorpresa, tanto che già nella giornata di ieri Pierfrancesco Majorino, il responsabile Politiche migratorie della segreteria nazionale, aveva rilasciato delle dichiarazioni che avevano fatto discutere. “Si tratta di una sorta di Guantanamo italiana, al di fuori di ogni standard internazionale, al di fuori dell’Ue” – aveva dichiarato Majorino – “Non ci sarà la possibilità di controllare lo stato di detenzione delle persone rinchiuse in questi centri”.