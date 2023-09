Proseguono i tanti sbarchi di migranti nell’isola di Lampedusa. Negli ultimi giorni il flusso è stato continuo e quasi senza sosta: solo lunedì sono arrivate circa 2 mila persone, ma nella giornata di oggi sono attesi almeno altri 11 barchini adesso in fila per attraccare al porto.

Sicilia, 2mila migranti arrivano a Lampedusa: sempre più sbarchi nell’isola

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 51 approdi con complessive 1.993 persone arrivate nell’isola di Lampedusa: la maggioranza dei barchini, come quasi sempre accade risulta essere partita dalla città tunisina di Sfax, mentre solo due da Monastir e da Mansour. In questo momento, 10 barchini sono nelle vicinanze dell’isola pronti per approdare, mentre altri ancora sono disposti in fila davanti al molo Favaloro.

Da dove provengono le persone sbarcate: il costo della traversata

Secondo quanto risulta, le persone sbarcate nelle ultime ore, pur arrivando quasi tutte dalla Tunisia, sono originarie per la maggior parte di Nigeria, Sierra Leone, Sudan, Ciad, Tunisia, Guinea e Camerun. Tantissimi di loro, parlando con le autorità, hanno spiegato di aver pagato circa 5 mila dinari tunisini a testa per potersi mettere in viaggio.