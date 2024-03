Migranti, siglato accordo tra Egitto e Ue per fermare gli sbarchi: cosa prevede

Il 17 marzo al Cairo è stato siglato un accordo tra Egitto e Unione Europea per fermare gli sbarchi dei migranti. Sono 200 i milioni di euro messi in campo per la gestione delle migrazioni.

Migranti, siglato accordo tra Egitto e Ue per fermare gli sbarchi: le parole di Giorgia Meloni

Il 17 marzo al Cairo è stato siglato un accordo tra il presidente egiziano, Al Sisi, e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, con la ‘benedizione’ del governo Meloni e di Belgio, Austria, Grecia e Cipro. Sono previsti finanziamenti per 7,4 miliardi di euro in tre anni, 600 milioni in sovvenzioni, di cui 200 milioni per la gestione delle migrazioni. “Questa iniziativa è il modo migliore per far fronte al flusso migratorio, e apprezziamo gli sforzi dell’Egitto in questo senso. Aspiriamo a lavorare insieme più di prima per aiutare gli Stati di origine e quelli di transito” con “investimenti e assistenza per prevenire l’immigrazione illegale, per aiutare questi Stati a fronteggiare i trafficanti di migranti” ha commentato Giorgia Meloni, al vertice Ue-Egitto.

La premier ha ricordato il Piano Mattei, spiegando che “l’Italia ha un piano con gli Stati africani che è in fase di realizzazione e ammonta a 5 miliardi di euro, e l’Egitto ne fa parte“. “Stiamo lavorando per lanciare un’alleanza internazionale per la lotta contro i trafficanti di esseri umani” ha spiegato Giorgia Meloni. “Io penso che sia molto prezioso quello che stiamo facendo, e penso che sia estremamente prezioso il ruolo dell’Italia perché l’Italia su questo nuovo modello di cooperazione con l’Africa, e su questo nuovo modello per affrontare alla radice la questione dei flussi migratori irregolari, ha fatto scuola” ha aggiunto la premier.

Migranti, siglato accordo tra Egitto e Ue per fermare gli sbarchi: ecco cosa prevede

Sono 200 i milioni di euro destinati alla gestione del fenomeno migratorio. Verrà finanziato un approccio “olistico“, in grado di incrementare i “percorsi di migrazione legale“, rafforzare “la gestione delle frontiere e dei rimpatri” e “combattere il traffico di migranti“. Nel testo dell’accordo si legge che l’Unione Europea e l’Egitto continueranno a cooperare per sostenere gli sforzi di quest’ultimo nell’accoglienza dei rifugiati, tutelando i diritti dei migranti e dei rifugiati.

L’Ue e i Paesi presentati al Cairo si muovono perché l’Egitto non collassi a livello economico. Uno scenario che porterebbe l’Europa a dover gestire 500 milioni di profughi. Anche Al Sisi ha messo il dossier dell’immigrazione irregolare tra “le sfide comuni“, spiegando che con l’Unione Europea si è parlato di rafforzare percorsi e rotte di migrazione legale.