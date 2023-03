Migranti, soccorse 211 persone al largo di Lampedusa

La Guardia Costiera italiana ha portato in salvo 211 migranti che si trovavano in mare a poche miglia di distanza da Lampedusa. La Capitaneria di Porto ha fatto sapere che l’intervento si è rivelato particolarmente complicato a causa delle condizioni del meteo avverse.

Lampedusa, la Guardia Costiera salva 211 migranti nella notte

Erano circa le ore 3 della notte tra giovedì 2 e venerdì 3 Marzo, quando le motovedette SAR CP 324 e CP 303 della Guardia Costiera sono intervenute in zona Sar (search and rescue), a largo di Lampedusa, per aiutare i 211 migranti che stavano viaggiando a bordo di un peschereccio. Le autorità hanno fatto sapere che: “I naufraghi sono tutti giunti in sicurezza; tra di loro c’era anche il presunto scafista poi affidato alle Forze di Polizia.”

I salvataggi da Gennaio: i numeri della Guardia Costiera

Quello avvenuto questa notte è l’ennesimo sbarco di questo inizio 2023 sulle coste italiane. Il Comando Generale della Capitaneria di Porto, infatti, ha fatto sapere di aver soccorso ben 9 mila migranti da Gennaio ad oggi. L’intervento di questa notte è stato descritto nella nota diramata dal Comando Generale come “Particolarmente complesso a causa delle condizioni meteo-marine avverse, il numero elevato di persone a bordo e le condizioni precarie dell’imbarcazione alla deriva, che iniziava ad imbarcare acqua.”