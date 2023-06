Per terra, dentro i sacchi, sui lettini. Coperti da teli o ancora scoperti. Fa lo stesso, i cadaveri dei migranti non hanno più un proprio colore, sporchi come sono di sangue, di sabbia e di chissà cos’altro. È questo il drammatico scenario nell’obitorio della città tunisina di Sfax, dove la disperazione ha distrutto da tempo anche il rispetto della morte.

La Tunisia sull’orlo del collasso

Commentando in un’intervista rilasciata a Repubblica le immagini dei migranti morti che stanno facendo il giro del mondo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani si esprime così: «La Tunisia ha bisogno di aiuti. Anche da parte del Fondo monetario serve un approccio pragmatico, non ideologico, all’emergenza economica. Il Paese non può crollare. […] Sono foto orribili, che denunciano la gravità del problema migratorio. Bisogna affrontare, e subito, la crisi economica della Tunisia».

La missione americana

Il vicepremier e ministro degli Esteri sarà oggi a Washington. Nel corso della visita, che durerà fino a mercoledì 14, Tajani incontrerà il segretario di Stato Antony Blinken per «consolidare ulteriormente le eccellenti relazioni bilaterali» e aggiornare il coordinamento sui principali temi internazionali in vista della Presidenza italiana del G7 nel 2024. Tajani sfrutterà l’occasione per sollevare la questione della crisi finanziaria in Tunisia, con l’obiettivo di raggiungere un accordo sulla stabilizzazione economica del Paese nordafricano.