Milan-Bologna, 500 tifosi delusi: prenotano 10 pullman per Roma, ma gli autisti non si presentano

E’ iniziata nel peggiore dei modi la giornata della finale di Coppa Italia per 500 tifosi del Bologna: avevano infatti prenotato 10 pullman per Roma ma gli autisti non si sono presentati lasciandoli quindi a piedi.

Nonostante il tentativo di contattare l’organizzatore, risultato irreperibile, i diversi gruppi Ultras si sono dovuti reinventare il viaggio all’ultimo minuto. Il raduno tra i tifosi del Bologna è infatti in programma intorno alle 16.30 a Ponte Milvio. Da lì il corteo che li condurrà fino allo stadio Olimpico, dove questa sera andrà in scena la finale contro il Milan. I tifosi del Bologna dovrebbero essere 30mila.

Milan-Bologna: tutto pronto per la finale di Coppa Italia

Nonostante la disavventura per centinaia di tifosi del Bologna, è tutto pronto per la finale di Coppa Italia che si disputerà questa sera, calcio d’inizio ore 21.00, allo stadio Olimpico di Roma tra Milan e Bologna. Dalle prime ore del mattino è già scattato il piano sicurezza, previsto infatti l’esodo sia dei tifosi rossoneri sia di quelli rossoblù, per una partita importantissima per la stagione di entrambe le squadre, ma specialmente per la squadra di Conceição che attualmente si trova all’ottavo posto in campionato, per una delle stagioni più deludenti in assoluto. Ricordiamo che chi vince avrà anche un posto in Europa League la prossima stagione, visto che la lotta per il quarto posto valido per la Champions sembra ormai ridotto a tre squadre: Juve, Roma e Lazio.