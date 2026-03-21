Milan-Torino 30ª giornata: probabili formazioni, assenze e novità

Milan e Torino si sfidano il 21 marzo 2026 a San Siro: assenze di peso, scelte tecniche e il quadro verso i prossimi impegni in campionato

Il Milan torna a giocare in Serie A ospitando il Torino a San Siro nel turno numero trenta del campionato. La sfida è in calendario il 21 marzo 2026 con fischio d’inizio alle 18:00 e sarà visibile in diretta tv e in streaming sulle piattaforme autorizzate. Dopo la recente sconfitta per 1-0 contro la Lazio all’Olimpico, i rossoneri cercano un riscatto immediato; il Torino, guidato da D’Aversa dopo l’avvicendamento con Baroni, arriva alle porte di Milano galvanizzato dal netto successo per 4-1 sul Parma.

Le formazioni ufficiali sono state comunicate attraverso i canali societari: sul sito ufficiale del Milan è stata pubblicata la lista dei titolari e delle scelte tecniche relative alla partita. Questa gara anticipa impegni significativi per entrambe le squadre: il Milan si prepara al big match al Maradona contro il Napoli, mentre il Torino farà tappa a Pisa nella prossima giornata. Il quadro tattico e le assenze influiranno sulle strategie che gli allenatori adotteranno per ottenere punti preziosi.

Situazione delle formazioni e assenze

Nel pre-partita, l’attenzione è concentrata sulle scelte di formazione e sulle defezioni: il Milan dovrà fare a meno di Leao dopo un riacutizzarsi del dolore all’adduttore destro; la risonanza magnetica ha comunque escluso lesioni serie, ma l’attaccante non figura tra i convocati. Al suo posto è stato scelto Fullkrug come prima alternativa offensiva, con Gimenez inizialmente in panchina. Il tecnico Allegri ritrova inoltre Rabiot dopo il turno di squalifica, una soluzione che può ridisegnare il centrocampo.

Scelte e ruoli chiave di Allegri

Le decisioni di Allegri puntano a mantenere equilibrio tra fase offensiva e protezione della difesa: con Fullkrug in attacco ci si aspetta un maggior gioco di sponda e movimenti centrali, mentre il ritorno di Rabiot garantisce profondità e fisicità a centrocampo. Sul piano difensivo, la possibilità di avere Gimenez inizialmente in panchina lascia spazio a soluzioni conservatrici da affrontare a gara in corso. L’allenatore è chiamato a gestire anche i cambi per preservare energie, vista la partita impegnativa in programma contro il Napoli.

Scelte e assetto tattico di D’Aversa

Il Torino di D’Aversa arriva con certezze offensive maturate contro il Parma, dove la squadra ha segnato quattro reti. L’ex allenatore ha puntato su un tridente che vede Vlasic a supporto di Simeone e Zapata, soluzione pensata per creare superiorità tra le linee e sfruttare le giocate in profondità. A centrocampo il tecnico ha preferito Fofana nel ballottaggio con Ricci, scelta che punta su dinamismo e inserimenti; a sinistra il terzino Bartesaghi prende il posto di Estupinan, variando così l’ampiezza offensiva della squadra granata.

Cosa è in palio e possibili riflessi sul campionato

Il confronto tra Milan e Torino non è solo una questione di punti isolati: per i rossoneri ogni gara vale anche in chiave morale, visto che la classifica e il calendario presenteranno subito un match difficile contro il Napoli. Per il Torino, la trasferta esercita la possibilità di consolidare fiducia e risultati dopo il cambio in panchina; una prova positiva a San Siro potrebbe rilanciare le ambizioni di rincorsa. In termini tecnici, la partita metterà alla prova schemi, capacità di reazione alle defezioni e la profondità delle rose.

Come seguire la partita e le fonti ufficiali

Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta sia via tv che in streaming sulle piattaforme autorizzate, mentre aggiornamenti, cronaca e le formazioni ufficiali sono disponibili sui canali social e sul sito del Milan, che ha pubblicato le scelte del 21 marzo 2026. Per analisi tattiche e commenti in tempo reale è possibile consultare i live match dei media sportivi e gli aggiornamenti delle testate giornalistiche. Al fischio finale resterà da valutare l’impatto di questa giornata sulle prossime tappe della stagione.