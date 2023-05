Milano, 15enne colpisce la madre rompendole il naso

Il 15enne che ha rotto il naso alla madre, che lo rimproverava di usare troppo il cellulare, potrebbe ora rischiare una denuncia per maltrattamenti. Stando a quanto ricostruito finora, sembra che la donna non accettasse il fatto che il figlio stesse troppo tempo sul suo smartphone, riprendendolo dunque per il suo comportamento. Il ragazzino, tuttavia, ha risposto con violenza alla genitrice sferrandole un pugno e rompendole il setto nasale. Di seguito il giovanissimo è andato via di casa in preda all’ira.

Milano, 15enne rompe il naso alla madre: trasportata in ospedale

L’episodio è accaduto in un’abitazione di Inveruno, in provincia di Milano. Sul posto sono giunti i sanitari della Croce Azzurra di Buscate e i carabinieri: la donna è stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Magenta dove ha ricevuto le opportune cure. Come informa FanPage, fortunatamente la signora non è in gravi condizioni. Dopo essere stata medicata, la donna è stata dimessa dall’ospedale.

Il ragazzino ora rischia una denuncia

Come confermato dai medici, la donna ha riportato la rottura del setto nasale come conseguenza del pugno sferratole dal figlio. Nel frattempo, i medici si sono messi sulle tracce del 15enne, che adesso rischia una denuncia. Bisogna inoltre comprendere se in passato l’adolescente abbia perpetrato maltrattamenti in famiglia.