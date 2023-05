Ventimiglia, cane aggredisce 60enne ferendolo

Un cane, forse un pastore bergamasco, ha aggredito un 60enne, guardiano di una villa. L’episodio è accaduto in via del Ricovero, in frazione Latte a Ventimiglia (Imperia). L’uomo è stato liberato dai vigili del fuoco della città di confine, intervenuti assieme ai carabinieri. Come informa Riviera24.it, il 60enne è stato ricoverato in codice giallo a causa delle ferite (di media entità) riportate in seguito all’aggressione. Al momento gli inquirenti stanno effettuando gli opportuni accertamenti per ricostruire l’accaduto.

Ventimiglia, cane attacca 60enne: l’aggressione nella notte

Un uomo di 60 anni è stato aggredito da un cane nella frazione di Latte a Ventimiglia; Liguriaoggi.it precisa come il fatto sia avvenuto nelle ore notturne. Nonostante l’aggressione e le ferite riportate, lo sventurato, guardiano di una villa, è riuscito a chiamare i soccorsi. Giunti sul posto carabinieri e vigili del fuoco che sono riusciti a liberare il 60enne, salvandolo. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale dal 118 in codice giallo. Proseguono gli accertamenti per ricostruire le dinamiche dell’episodio.

Un episodio più grave avvenuto ad aprile

Un episodio con protagonista un cane aggressivo è avvenuto sempre a Ventimiglia lo scorso aprile. Ci riferiamo alla vicenda della povera Patrizia La Marca (53 anni), uccisa dal rottweiler del fratellastro, Mario Russo. Repubblica informa di come la donna, al momento dell’uccisione, fosse andata a dar da mangiare al cane. I carabinieri sono stati costretti a sparare all’animale per soccorrere la vittima, che purtroppo non ce l’ha fatta.