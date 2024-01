Il drammatico incidente è avvenuto alle 2.35 della scorsa notte in viale Umbria all’altezza di via Pistrucci, nella zona Est di Milano. Un’automobile guidata da una ragazza di 25 anni ha investito una bicicletta elettrica sulla quale si trovava un uomo di 37. Il ciclista è morto poco dopo lo scontro.

Milano, ciclista investito e ucciso all’incrocio: la dinamica

Fatale lo scontro con l’automobile all’incrocio: il ciclista 37enne non ce l’ha fatta. L’uomo si trovava sul suo mezzo elettrico a due ruote quando, subito dopo un semaforo, è stato colpito in pieno dalla giovane alla guida dell’auto. In quel momento, nonostante fosse notte fonda, il semaforo era funzionante e, dunque, uno dei due mezzi è certamente passato con il rosso. I medici del 118 sono arrivati sul posto pochi attimi dopo l’incidente, ma per il ciclista non c’è stato niente da fare: è morto sul colpo.

Milano, ciclista investito e ucciso all’incrocio: le indagini

I carabinieri e gli agenti di polizia stanno ancora indagando su quanto successo. Resta da comprendere se sia stata la bici a non rispettare la precedenza al semaforo o l’automobile. In questo senso, saranno importanti le immagini delle telecamere di sorveglianza. La 25enne, nel frattempo, è stata denunciata per omicidio stradale.