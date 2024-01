Un pericoloso incidente stradale è avvenuto nella prima mattinata di ieri, quando una bicicletta è stata colpita tra le strade di Pavia da un’automobile. Sul mezzo a due ruote viaggiavano un uomo di 42 anni e sua figlia di tre: i due erano diretti a scuola.

Papà e figlia investiti in bicicletta: l’incidente

Erano circa le ore 7:30 del mattino di ieri, quando l’uomo era uscito di casa pedalando per portare la sua figlioletta di tre anni alla scuola materna. Il mezzo a due ruote si trovava in via Olevano, quando è sopraggiunta una Ford Ka che l’ha colpito. L’automibilista si è immediatamente fermato per prestare soccorso ai due feriti: è stato lui ad allertare i sanitari che sono giunti sul posto qualche minuto dopo.

Papà e figlia investiti in bicicletta: l’arrivo dei soccorsi

I medici del 118 si sono precipitati sulla trafficata via Olevano con un’ambulanza e hanno trasferito papà e bambina al Pronto soccorso del San Matteo. Fortunatamente, i due non hanno riportato delle ferite troppo gravi e sono entrati in ospedale con un semplice codice giallo. I medici hanno dato loro qualche giorno di prognosi per la cura delle lesioni riportate nello scontro.