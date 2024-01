Mamma strangola la figlia e la uccide: poi confessa il delitto

Il tremendo delitto è avvenuto nella serata di ieri una casa di Palermo, dove una donna di 40 anni è stata stragolata e uccisa da sua madre. La pensionata avrebbe stretto il collo della figlia con una corda (o un filo) fino a toglierle completamente il respiro: dopo l’omicidio ha chiamato la polizia e ha confessato tutto.

Mamma strangola la figlia e la uccide: l’omicidio

Era circa l’ora di cena, quando nella serata di ieri arriva al 112 la chiamata dell’84enne. La donna chiede pronto intervento nella sua casa di Palermo: sua figlia è morta. Gli agenti di polizia si presentano sul posto, insieme ai medici del 118 e poco dopo la pensionata confessa: ha strangolato sua figlia fino ad ucciderla. Nessuno scampo per la 40enne che è stata forse colta di sorpresa con una corda o un filo stretti attorno alla sua gola. Non si esclude che la pensionata possa poi aver ‘finito il lavoro’ a mani nude.

Mamma strangola la figlia e la uccide: le indagini

Al momento non è chiaro se negli istanti in cui avveniva l’omicidio nella casa di Palermo ci fossero solo mamma e figlia. Gli inquirenti non sono certi che la confessione della donna sia del tutto sincera, perché è parso difficile credere che lei stessa – data l’età molto avanzata – abbia avuto la forza di strangolare una persona molto più giovane e in salute di lei. La pensionata ha raccontato di aver agito perché da tempo era sotto pressione a causa della depressione che aveva colpito la figlia.