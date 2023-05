Milano, coppia derubata in via di Tocqueville, indagano i carabinieri

Movida violenta a Milano, dove una coppia viene derubata in via di Tocqueville in maniera rocambolesca

Ancora crimini predatori e contro la persona a Milano, dove una coppia è stata derubata in via di Tocqueville, indagano i carabinieri. Solo pochi giorni fa nella stessa strada una ragazza era stata trovata sanguinante in una nota discoteca. Una velina dell’Arma spiega bene cosa sia accaduto stavolta.

La Movida notturna violenta

E dice che nella mattinata di lunedì 22 maggio “i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in Via A. de Tocqueville, nella zona della ‘movida’ milanese, dove una ragazza di 20 anni, all’uscita dalla discoteca, era stata avvicinata da un’altra giovane che l’aveva colpita con un oggetto contundente al sopracciglio per poi rubarle la borsa”.

A quel punto la ragazza è stata raggiunta dal proprio fidanzato che, “in evidente stato di ebbrezza alcolica, si è avvicinato ad un gruppo di nordafricani i quali dapprima gli avrebbero indicato l’autrice della rapina, per poi, però, spruzzargli dello spray al peperoncino e sottrargli il cellulare”.

Spray al peperoncino per il fidanzato

I due sono stati entrambi depredati quindi e “sono stati entrambi trasportati in codice verde al Fatebenefratelli per le cure del caso. I Carabinieri stanno invece vagliando le immagini di video sorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda, a tratti ancora non del tutto chiara”.