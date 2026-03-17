Milano-Cortina 2026: Russia torna con otto ori e tensioni con l'Ucraina

La delegazione russa si è presentata a Milano-Cortina 2026 con un piccolo gruppo di atleti ma con risultati d’impatto: sei partecipanti hanno conquistato in totale otto medaglie d’oro, oltre a una d’argento e tre di bronzo, piazzando la Russia al terzo posto della classifica per nazioni. Questo ritorno sotto bandiera e inno nazionali rappresenta la prima partecipazione così dall’esclusione del 2014, quando la squadra era stata sanzionata per un grave scandalo legato al doping di Stato. Il contesto dei Giochi, aperti il 6 marzo e conclusi il 15 marzo, è rimasto segnato tanto dai risultati quanto dalle reazioni politiche e sportive.

Gli atleti russi hanno gareggiato in discipline come sci di fondo, sci alpino e para-snowboard, disputando complessivamente 18 gare medagliate secondo il Comitato Paralimpico russo. Tra i protagonisti spiccano la campionessa Anastasia Bagiian e la sua guida Sergei Siniakin, divenuti entrambi tre volte campioni paralimpici nello sci di fondo, oltre a nomi come Alexei Bugaev, Ivan Golubkov e Varvara Voronchikhina che hanno firmato vittorie importanti sulle piste italiane. Il peso delle imprese individuali ha contribuito in misura decisiva al risultato di squadra e ha attirato l’attenzione dei media internazionali.

Reazioni ufficiali e interpretazioni

Dal fronte russo il capo del Comitato Paralimpico, Pavel Rozhkov, ha enfatizzato che, nonostante il numero ridotto degli atleti, la delegazione ha dato un segnale forte del ritorno internazionale della Russia nello sport paralimpico. Rozhkov ha inoltre attribuito i progressi al sostegno personale del presidente Vladimir Putin, sottolineando la crescita del movimento paralimpico nazionale. Sul piano internazionale il presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, Andrew Parsons, ha invece posto l’accento sul principio che lo sport dovrebbe restare inclusivo e aperto, sostenendo che l’invito agli atleti non equivale a una presa di posizione politica, pur riconoscendo la complessità della situazione.

Protagonisti sportivi e dinamiche di podio

Le giornate di gara hanno mostrato un equilibrio agonistico elevato: sebbene alcune coppie di atleti abbiano dominato le loro specialità, non si sono registrati numerosi record mondiali a causa delle condizioni variabili delle piste e del livello serrato della concorrenza. Atleti come la statunitense Oksana Masters, Jake Adicoff e l’austriaca Veronika Aigner hanno fatto parlare di sé con risultati multipli, mentre la presenza russa ha aggiunto ulteriore intensità alle sfide. Il pubblico e le piattaforme di streaming hanno seguito con grande interesse ogni finale, trasformando molte gare in momenti di grande popolarità mediatica.

Controversie e tensioni con l’Ucraina

La decisione di permettere agli atleti russi di gareggiare con la propria bandiera ha provocato tensioni evidenti, in particolare con la delegazione ucraina che ha accusato il Comitato Paralimpico Internazionale di trattamenti iniqui. Alcune denunce riportate includono l’obbligo per un’atleta di rimuovere orecchini recanti la scritta “Stop War” e segnalazioni secondo cui parenti di atleti ucraini sono stati invitati a cedere bandiere e sciarpe durante una cerimonia per motivi di sicurezza o verifica del testo. Di conseguenza l’Ucraina ha espresso forte disagio e ha scelto di boicottare la cerimonia di chiusura, amplificando il dibattito sul confine tra sport e protesta politica.

Risposte degli organizzatori e impatto sul clima dei Giochi

Gli organizzatori e i responsabili della sicurezza hanno difeso le proprie azioni affermando di applicare le regole che vietano dimostrazioni politiche negli impianti, sostenendo la necessità di verificare messaggi e simboli non autorizzati. Queste misure e le relative contestazioni hanno però lasciato un segno: alcuni Paesi dell’Europa centrale e orientale hanno disertato parti delle cerimonie ufficiali, creando un’atmosfera di divisione che si è sovrapposta ai momenti di festa sportiva. La presenza e l’uso ripetuto dell’Inno russo alle premiazioni hanno contribuito a polarizzare le reazioni tra gli spettatori e le delegazioni.

Bilancio complessivo dei Giochi e prospettive

Milano-Cortina 2026 ha segnato numeri importanti per il movimento paralimpico: 55 nazioni partecipanti, 27 Paesi a podio e 18 nazioni vincitrici di almeno un oro, record pari ai migliori risultati storici; la presenza femminile è cresciuta con 160 atlete, pari al 26% dei 611 partecipanti totali. Il pubblico è aumentato, con piattaforme digitali che hanno registrato un boom di visualizzazioni: il canale Paralympics su YouTube ha superato i 414 milioni di visualizzazioni, un aumento significativo rispetto al passato. Questi indicatori testimoniano una crescente attenzione verso le competizioni paralimpiche e offrono spunti per lo sviluppo futuro.

Sguardo al futuro del movimento paralimpico

Guardando avanti, il presidente Parsons ha annunciato che questo è il suo ultimo ciclo invernale prima della fine del mandato e ha espresso l’intenzione di ampliare il programma con discipline come il para bobsleigh e lo skating, oltre a spingere per l’introduzione dell’hockey femminile nel programma invernale entro il 2034 se non prima. Le decisioni sulla partecipazione delle nazioni, l’equilibrio tra inclusione e regolamentazione e la gestione delle tensioni politiche rimarranno temi centrali nelle prossime edizioni, mentre l’attenzione globale verso lo sport paralimpico continua a crescere.