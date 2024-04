Milano-Cortina: Pignedoli (M5S), 'pista bob viola norme, presentata interrogazione a Ue'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - “Le immagini dei lavori per la pista da bob di Cortina per le Olimpiadi 2026 sono inquietanti. Il progetto voluto a tutti i costi sta devastando la montagna. Non è e non poteva essere una semplice ristrutturazione della pista preesistente caduta in rovina. Su...

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “Le immagini dei lavori per la pista da bob di Cortina per le Olimpiadi 2026 sono inquietanti. Il progetto voluto a tutti i costi sta devastando la montagna. Non è e non poteva essere una semplice ristrutturazione della pista preesistente caduta in rovina. Su questo scempio voluto a tutti i costi dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ho presentato un’interrogazione alla Commissione Europea, da cui attendiamo una risposta". Così in una nota Sabrina Pignedoli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

"Sono al fianco delle associazioni che da tempo si battono contro questo progetto. Purtroppo il Tar del Lazio non ha ritenuto di dover bloccare i lavori, considerandoli come una ristrutturazione. Le foto evidenziano il contrario. Quest’opera non è soggetta né a Valutazione di Impatto Ambientale (Via) né a quella di Impatto Strategico (Vas). C’è una evidente infrazione di normative europee, oltre che uno spreco di denaro pubblico e un impatto paesaggistico e ambientale che segnerà Cortina per lunghi anni. L’UE si esprima”, conclude.