Milano Fashion Week, collezione haute couture ispirata alle Winx

Milano, 24 set. (askanews) – L alta moda incontra il mondo magico delle Winx: le fatine più trendy, fiore all occhiello di Rainbow e del Made in Italy, sbarcano alla Milano Fashion Week 2022 con una collezione haute couture ispirata alle magnifiche sei e realizzata dalla Ferrari Fashion School per festeggiare i 18 anni di Winx Club. A Milano sono stati presentati in anteprima i sei abiti realizzati dopo un contest della scuola da sei studenti stilisti.

Una festa per il mondo Winx che conta milioni di fan.

“La collezione ha un target che non è più quello delle bimbe che seguivano la serie da piccole ma è la fanbase che è cresciuta con la serie animata e oggi sono young adults, giovani donne che entrano nella società moderna e vogliono vestire in modo contemporaneo, glamour e fashion”, ha spiegato Silvia Ferrari, direttore accademico di Ferrari Fashion School.