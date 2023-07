L'incendio è divamapato nella notte in un condominio situato in zona Baggio a Milano: intervengono i vigili del fuoco

Un pericoloso incendio è divampato nella notte tra ieri 5 Luglio e oggi 6 Luglio a Milano. Il rogo è scoppiato in un palazzo situato in zona Baggio e ha messo in pericolo i condomini: 80 persone sono state evacuate, mentre 10 squadre dei vigili del fuoco intervenivano per mettere in sicurezza la zona.

Milano, incendio in un palazzo: evacuate 80 persone nella notte

L’incendio è scoppiato nella notte tra mercoledì e giovedì a Milano nel condominio al civico 5 di via Valle Antrona, in zona Baggio. Il rogo è partito, secondo quanto riferito dalle autorità, da un appartamento situato all’ottavo piano, per motivi ancora da accertare. L’appartamento è andato totalmente distrutto, mentre alcuni dei vicini hanno allertato i vigili del fuoco.

L’intervento dei vigili del fuoco: 80 persone evacuate

Sul posto sono giunte ben dieci squadre dei vigili del fuoco che hanno coordinato l’evacuazione di circa 80 persone dal palazzo. La zona è stata messa in sicurezza dopo diverso tempo: i caschi rossi sono riusciti a spegnere le fiamme dopo alcune ore di lavoro. Al momento, secondo le informazioni che arrivano, sembra che non ci siano stati nè feriti nè intossicati.