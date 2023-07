Era da poco passata l’1 della notte di oggi, venerdì 7 Luglio, quando un terribile incendio è divampato nella casa di riposo milanese ‘Casa Per Coniugi‘, situata in zona Corvetto. Le conseguenze del rogo sono state devastanti 6 persone sono morte, mentre al 81 sono state trasferite in ospedale perché ferite.

Milano, incendio nella casa di riposo: 6 morti e 81 feriti

Tragedia a Milano, dove la Rsa ‘Casa per Coniugi‘ è stata teatro questa notte di un terribile incendio che ha ucciso sei persone. La casa di riposo, situata in via dei Cinquecento 19 in zona Corvetto, ha iniziato a bruciare poco dopo l’1 di notte non dando scampo ad alcuni ospiti. I motivi dietro allo scoppio del rogo non sono ancora venuti alla luce, quello che si sa è che è già stata accertata la morte di 6 persone. Altri 81 ospiti della ‘Casa per Coiniugi’ sono rimasti intossicati e sono stati trasferiti in ospedale: nessuno di loro ha riportato delle ustioni.

🔴 #Milano, ore 1:20 #7luglio #incendio in casa di riposo in via dei Cinquecento. 6 persone decedute, numerosi intossicati ricoverati in ospedale. Decine le persone salvate dai #vigilidelfuoco che hanno immediatamente evacuato la struttura. Accertamento cause in corso pic.twitter.com/I8nJCxeSIM — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 7, 2023

L’intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono giunti sul posto pochi attimi dopo lo scoppio dell’incendio e sono riusciti a spegnere le fiamme, ma ormai per quelle sei persone era troppo tardi. Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, ha fatto sapere che in via dei Cinquecento sono arrivate numerose ambulanze che hanno aiutato nel trasporto degli anziani verso l’ospedale. Due di loro, i più gravi, sono stati accompagnati al San Raffaele e sono ancora ricoverati. Per gli altri, l’intossicazione non sembra essere grave: 14 sono entrati in pronto soccorso in codice giallo, mentre gli altri in codice verde.