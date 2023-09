Il drammatico incidente è avvenuto in zona Quarto Oggiaro (Milano) in tarda serata: una 20enne è morta in ospedale

Mancavano una manciata di minuti alla mezzanotte di ieri quando, in zona Quarto Oggiaro, nei pressi di Milano, due automobili si sono scontrate con estrema violenza. Su una delle due auto viaggiavao un ragazzo ed una ragazza rimasti gravemente feriti: la giovane è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale. Feriti, anche se in maniera più lieve, i quattro ragazzi che occupavano l’altro veicolo.

Milano, incidente d’auto in zona Qaurto Oggiaro: morta una 20enne, feriti 4 ragazzi

Il drammatico incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri, giovedì 7 settembre, all’incrocio tra via Satta e via Vittani a Quarto Oggiaro. Due veicoli si sono scontrati con tale violenza che uno di essi è stato sbalzato diversi metri più lontano, finendo accartocciato sul marciapiede. Su quest’auto viaggiavano un ragazzo di 21 anni e una ragazza di 20, mentre sull’altra quattro giovani più o meno coetanei.

L’intervento dei soccorsi e il decesso della ragazza

Sul posto sono arrivate in breve tempo quattro ambulanze e tre automediche del 118. I sanitari hanno immediatamente valutato che le condizioni più critiche erano quelle della 20enne e del 21enne. La prima è stata accompagnata al Niguarda, ma è morta poco dopo il suo arrivo. Il ragazzo, invece, si trova all’ospedale di Monza, ma anche lui è in pericolo di vita. Gli altri feriti sono finiti al San Carlo e all’Humanitas, tutti in codice giallo.