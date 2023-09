Mentre sono in corso le indagini sul grave incidente di Brandizzo, sono diverse le dichiarazioni delle parti in causa che in questi giorni vengono rilasciati ai media.

Incidente ferroviario Brandizzo: la sicurezza come fattore chiave

Di seguito uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate da Franco Sirianni, titolare della Sigifer – come riporta il sito di fanpage.it – “per noi la sicurezza è sempre stata al primo posto. I ragazzi lo sapevano. Io non volevo nemmeno che usassero il cellulare durante i lavori, se no potevano distrarsi. Sono stufo di leggere certe cose che si scrivono di me. Che io non penso alle famiglie. Sono il primo che è arrivato là”.

Strage di Brandizzo: le indagini in corso

Le autorità, come riporta il sito di today.it, sospettano che avviare i lavori senza ottenere l’autorizzazione per la sospensione della linea fosse una pratica comune, e questa ipotesi sembra essere corroborata dal video in questione. Attualmente, il filmato è sotto l’analisi della Procura di Ivrea.

Sul video ritrovato di uno degli operari rimasti uccisi dall’incidente dice: “Mi sono dovuto fermare. Ma ripeto, io ho la coscienza pulita. So, come azienda, di averla”.