L'incidente è avvenuto nel corso della notte in un'importante via di Milano: grave scontro tra auto e moto

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nel cuore della notte fra venerdì 14 e sabato 15 giugno, a Piazzale Loreto a Milano. Un’automobile e una motocicletta si sono scontrate frontalmente: ad avere la peggio è stato il centauro 23enne che è finito disteso sull’asfalto.

Milano, incidente tra auto e moto: il sinistro

Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 4 della notte appena trascorsa tra viale Brianza e Piazzale Loreto. Il motociclista 23enne stava percorrendo la strada verso corso Buenos Aires quando è stato colpito dall’automobile. Il sinistro è stato violentissimo e il giovane è finito steso sull’asfalto dopo diversi metri di caduta. Al momento, non si conoscono tutti i dettagli sulla dinamica del sinistro e non sono conosciute le responsabilità dei protagonisti, che dovranno essere accertate dalle indagini delle forze di Polizia.

Milano, incidente tra auto e moto: 23enne in coma

I medici del 118 si sono precipitati sul posto e hanno fornito un primo aiuto al ragazzo di 23 anni, che sin da subito è parso in condizioni di salute precarie. Il giovane è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Niguarda ed è ancora ricoverato lì, in coma. Ferito solo parzialmente il conducente del mezzo a quattro ruote.