L'incidente tra furgone e roulotte è avvenuto sulla A8 in direzione Milano. Cinque persone sono state trasportate in ospedale a Legnano.

Traffico paralizzato sulla A8 in direzione Milano, nel tratto autostradale tra Catellanza e Legnano. Una roulotte è stata completamente distrutta e la scena sembra uno splatter. Fortunatamente non ci sono vittime.

Milano, incidente tra furgone e roulotte: coinvolti dei bambini

L’inifinità di vestiti dispersi sulla carreggiata può suscitare spavento o far pensare al peggio, ma non ci sono feriti gravi o vittime. Nel sinistro sono stati coinvolti anche dei minorenni di 10 e 12 anni. Insieme ai ragazzini sono stati soccorsi e trasportati in ospedale anche un ragazzo di 19 anni ed un uomo ed una donna di 41 e 44 anni.

La dinamica dell’incidente e le indagini

Si legge su MilanoToday che il sinistro è avvenuto intorno alle 11:30 circa di oggi, 23 agosto 2022. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per svolgere le indagini. La dinamica dell’incidente non è ancora molto chiara, ma sembra che il furgone abbia tamponato una roulette che era trascinata da un’automobile. Il traffico era completamente bloccato.