Incidente a Rovato: si ribalta con l’auto ma se ne va senza aspettare i soccorsi

Una donna ha avuto un incidente in centro a Rovato, nel bresciano, ma dopo essere uscita dall’auto è fuggita senza aspettare i soccorsi.

Incidente nel centro di Rovato, ma la vittima se ne va

È successo tutto nel pomeriggio di lunedì 22 agosto a Rovato, comune in provincia di Brescia, intorno alle ore 17:00 nella zona di Via Silvio Bonomelli, in pieno centro paese.

Un suv compatto Mercedes, modello GLA, si è ribaltato e fortunatamente la conducente non ha subito danni. La cosa bizzarra? È fuggita prima che potessero intervenire i soccorsi. Or dovrà dare delle spiegazioni: non tanto per l’incidente, quanto più per il motivo per cui se ne sarebbe andata senza aspettare i sanitari e le forze dell’ordine.

Le dinamiche che hanno portato al ribaltamento dell’auto

La donna – che dovrebbe abitare proprio a Rovato – avrebbe perso il controllo della sua auto, una Mercedes GLA, tra una curva e uno spartitraffico, finendo per ribaltarsi prima su un fianco e poi con le ruote verso il cielo, abbattendo anche i cartelli stradali adiacenti.

In tanti hanno assistito all’incidente, e gli stessi testimoni avrebbero riferito di aver visto la conducente allontanarsi dopo il sinistro. Ignota la causa del gesto: forse perché spaventata, oppure sotto shock per quanto accaduto.

Sta di fatto che all’arrivo dei soccorsi si era già allontanata: sul posto un’ambulanza dei volontari di Adro, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale per i rilievi.