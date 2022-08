Incidente a Milano: investite da un taxi due ragazzine e una bimba

A Milano, mentre attraversavano la strada, due ragazzine e una bambina vengono investite. Non sono gravi.

A Milano, un taxi investe una 12enne, una 13 enne e una bambina di 9 anni, tutte e tre finiscono in ospedale. In quel momento, stavano cercando di attraversare la strada. L’incidente si verifica oggi, lunedì 22 agosto, appena prima delle 17.00.

Il punto in cui è avvenuto è stato tra piazzale Lugano e viale Bodio.

Incidente a Milano: le condizioni delle giovani vittime

Poco dopo l’impatto, il 118 è intervenuto prontamente sul posto con due ambulanze e un’automedica. Delle tre giovani vittime, la più piccola è quella che ha riportato i danni maggiori: trasportata in codice giallo presso l’ospedale Niguarda di Milano con un trauma cranico che le ha cancellato il ricordo dell’incidente.

Per fortuna, la bambina non ha mai perso conoscenza. Ha riportato due traumi, non gravi, anche a spalla e gamba.

Una delle due ragazzine, invece, viene ricoverata con una ferita al mento, contusioni e abrasioni lievi alle gambe, incluso un trauma cranico. Anche lei, ricoverata in codice giallo presso la clinica De Marchi.

L’altra minorenne presente, infine, è meno grave: accompagnata in codice verde al Niguarda per traumi lievi e abrasioni riportate alle ginocchia.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo la ricostruzione dell’incidente, il fatto sarebbe accaduto in prossimità delle strisce pedonali, regolate da un semaforo. Le piccole, mentre stavano attraversando, sarebbero state investite. Tutte e tre sono di origine sudamericana.

Per fortuna, il tassista non guidava a velocità sostenuta. L’uomo, di nazionalità italiana, non stava percorrendo la corsia esatta: quella risevata ai taxi. Dopo l’incidente, si è comunque fermato e ha atteso l’arrivo dei soccorsi.

In corso i rilievi per ricostruire la dinamica con precisione.