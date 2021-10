Milano: la CorriBicocca è pronta a tornare in pista nella sua formula originaria (4)

(Adnkronos) – «Siamo onorati e grati del prezioso sostegno dell’Università di Milano-Bicocca attraverso la bellissima iniziativa CorriBicocca al nostro progetto “Palla al Centro: 10 progetti per i ragazzi del Beccaria” – dichiara Mariavittoria Rava, Presidente Fondazione Francesca Rava N.P.H.

Italia Onlus – l’obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare la comunità educante sul tema del disagio giovanile in un'ottica di prevenzione, abbattimento dei pregiudizi, contrasto all'isolamento e alla stigmatizzazione dei ragazzi entrati nel circuito penale, per la loro futura inclusione sociale e lavorativa. La costruzione di un ponte tra il “dentro” e il “fuori” dell’IPM Cesare Beccaria per creare un modello di “carcere aperto” avverrà in modo concreto, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione dei volontari della Fondazione Francesca Rava e dei dipendenti di Aziende che aderiscono al progetto insieme alle Istituzioni e alle Università, con programmi di volontariato aziendale, così da creare un processo di contaminazione positiva per i ragazzi del Beccaria e assicurare la sensibilizzazione della comunità esterna».

«CorriBicocca 2021 torna nella sua formula originaria – commenta il presidente del CUS Milano Alessandro Castelli -. Sarà un’edizione che vedrà il coinvolgimento della comunità universitaria di Bicocca e della comunità cittadina, ma sarà anche occasione per festeggiare i risultati sportivi-agonistici e di studio di alcuni studenti di Bicocca, quali esempio di "dual career”».