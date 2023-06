Tutto pronto per il gran finale del Milano Pride all’insegna dell’amore libero. “Per me il Pride + amore, perché siamo nati per amare al di là di tutto”. Questo il primo commento di una delle ospiti più attese, Orietta Berti, protagonista del tormentone estivo “La discoteca”, in coppia con Fabio Rovazzi. Salirà anche lei sul palco “della pace” per il concerto-evento finale a cominciare dalle 18.30 all’Arco della Pace.

Milano Pride 2023: il corteo è pronto a partire

Intanto, gli attivisti e manifestanti stanno per marciare. Alle ore 15 si parte da Via Vittorio Pisani, davanti a Stazione Centrale. Tempo un’oretta, e la marea arcobaleno partirà da piazza Repubblica, per poi proseguire lungo viale Monte Santo, fino all’Arena Civica, passando per i Bastioni di Porta Nuova, piazza XXV Aprile, i Bastioni di Porta Volta e viale Elvezia.

Puntuale, alle 18.30, il corteo di colori, striscioni, abiti e dichiarazioni, arriverà al capolinea dell’Arco della Pace, dove artisti, cantanti e attivisti stanno già scaldando il palco per il concerto evento finale, che si concluderà alla mezzanotte in punto.

Al microfono si alterneranno Marta Pizzigallo, Alessio Viola, Elena Di Cioccio, Paolo Camilli e Victoria Cabello. Si esibiranno: Baby K, Orietta Berti, Malika Ayane, i Coma Cose, Ariete, Angelina Mango, Kaze, Antonino, i Santi Francesi, BigBoy, Ginevra, Italy Bares, Ethan, Kaput, MyDrama, Yosef, Evra, Blue Phelix, Osvaldo Supino, Matteo Romano, Luigi Strangis e Protopapa con Drama. Tra gli ospiti, Daniele Gattano, Debora Villa, Valentina Petrillo, Stefania Rocca, Francesca Cavallo e Simone Alliva. Attesa anche per una impact performance a cura di Angelo Cruciani e ispirata al dialogo e alla rigenerazione del rispetto.

Figli e diritti negati: la Lombardia protesta

Inclusività, famiglia rainbow, matrimonio egualitario, adozioni gay: queste e altre tematiche LGBTQI+ saranno portate in scena durante la sfilata, in un momento storico difficile come quello che sta attraversando l’Italia, già tirata per le orecchie dall’Unione europea.

Proprio la Lombardia, in queste ore, è teatro di proteste davanti di mamme arcobaleno davanti alla procura di Padova, dove i giudici hanno negato un diritto che sembrava ormai acquisito. “Davanti alla legge” i manifestanti hanno posto 33 bambole distese per terra con sopra 33 raccomandate. Nei giorni scorsi la procuratrice Valeria Sanzari ha avviato la procedura di cancellazione delle registrazioni degli atti di nascita dei figli di coppie omogenitoriali dal 2017 in poi. Figli che da un giorno all’altro si ritroveranno senza un genitore che ormai li aveva visti crescere.