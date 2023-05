Non è ancora chiaro se la caduta sia stata accidentale o premeditata, ma quello che si sa è che la vita di un ragazzo di soli 20 anni è improvvisamente stata stroncata dalla caduta nella Darsena. Milano Navigli è teatro di una nuova tragedia.

Milano Navigli, ragazzo di 20 anni cade nella Darsena e muore

L’episodio controverso è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 11 Maggio, e i primi ad accorgersi sono stati alcuni passanti. Un ragazzo di 20 anni si trovava da solo in giro per Milano Navigli quando, tutto ad un tratto, è caduto nella Darsena. Ancora non si sa se il giovane abbia deciso di suicisarsi o se la caduta sia stata accidentale o dovuta a qualche fattore esterno.

L’intervento dei soccorsi e il decesso del giovane

L’episodio è avvenuto all’altezza di viale Gorizia 30, dove si sono immediatamente precipitati i sanitari del 118 una volta ricevuta la segnalazione di quanto era successo. Sul luogo sono arrivati anche i vigili del fuoco che, dopo diverse ore di ricerche, sono riusciti a recuperare il corpo del giovane. Il ragazzo, che aveva orgini asiatiche, era già morto: i medici ne hanno dichiarato il decesso.