Paura tra le strade di Milano dove un uomo di 55 anni armato di pistola ha minacciato un ragazzo in scooter. I carabinieri hanno denunciato l'aggressore

Paura per un giovane in scooter in via Calvairate, a Milano, che è stato minacciato da un uomo armato alla guida di un’auto. Il conducente della vettura ha estratto una pistola e l’ha puntata contro il motociclista.

Milano, un uomo armato in auto minaccia un giovane: “C***o guardi, ti sparo”

La notizia si apprende da Milano Today e il tutto è avvenuto alle 2.00 circa nella notte tra il 9 e il 10 agosto 2022. L’aggressore è un uomo italiano di 55 anni che era a bordo di una Citroen C3. Improvvisamente, il conducente della vettura, si è avvicinato ad un giovane in scooter e, stando alle sue tesimonianze, avrebbe detto: “C***o guardi, vai via sennò ti sparo in faccia“. Il motociclista aveva già notato, prima della minaccia, che l’automobilista aveva nella mano sinistra una pistola.

L’inseguimento e la denuncia

Il 55enne si è dato subito alla fuga dopo la minaccia e il giovane ha chiamato i carabinieri. Dopo aver illustrato il percorso seguito dall’aggressore, i militare dell’arma hanno rintracciato il conducente della Citroen C3 ma non hanno trovato la pistola. I carabinieri non hanno potuto fare nulla se non denunciare il 55enne, che ora è a piede libero, per minacce aggravate.