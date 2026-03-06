Milano‑Cortina, Paralimpiadi tra gara d'esordio, boicottaggi e speranze dell'Italia

la rassegna paralimpica si è aperta all'Arena di Verona con ospiti istituzionali, il primo successo azzurro nel curling e controversie internazionali che hanno portato a boicottaggi

L’evento paralimpico di Milano‑Cortina si è aperto in una cornice solenne all’Arena di Verona, con una cerimonia inaugurale segnata dalla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Diverse delegazioni hanno scelto di non schierare alfieri in segno di protesta, trasformando l’apertura in un momento sia sportivo sia politico.

Una cerimonia tra inizi emotivi e assenze significative

La cerimonia d’apertura ha bilanciato momenti di spettacolo e passaggi simbolici. Il compositore Dardust (Dario Faini) ha firmato la colonna sonora Fantasia Italiana, concepita per celebrare il concetto di Life in Motion, ossia la continua trasformazione della vita e della comunità. La performance musicale e visiva ha inteso enfatizzare inclusione e resilienza, elementi ricorrenti nel programma della serata.

Tuttavia, l’atmosfera è stata condizionata da boicottaggi decisi da alcune delegazioni in risposta all’ammissione degli atleti russi e bielorussi con simboli nazionali. Tale scelta ha determinato l’assenza di portabandiera per più schieramenti durante la sfilata, riducendo la componente simbolica dell’evento e trasformando l’apertura in un momento di forte valenza politica oltre che sportiva. Sono attesi chiarimenti dagli organizzatori e possibili reazioni diplomatiche nei prossimi sviluppi della manifestazione.

Gare già in campo: il debutto dell’Italia nel curling

Dopo la cerimonia d’apertura, l’Italia ha inaugurato la partecipazione con la partita di curling doppio misto in carrozzina disputata il 04/03/2026 al Cortina Curling Stadium. La coppia azzurra ha vinto 7‑5 contro la Corea del Sud, imponendosi con un parziale iniziale di 4‑0. La formazione avversaria ha operato una rimonta fino al pareggio nel quarto end. Dal quinto end l’Italia ha ripreso il controllo dell’incontro e ha mantenuto il vantaggio fino al termine.

Contesto delle sfide e trasmissione

La gara di curling è stata trasmessa in diretta su Rai Sport HD e in streaming su Rainews.it, con successivo passaggio su RaiPlay. Nella stessa giornata si sono svolti altri incontri del round robin: Giappone‑Cina 3‑10, Gran Bretagna‑Estonia 7‑10 e Lettonia‑Usa 6‑11. I risultati evidenziano l’intensità del torneo e la varietà dei livelli tecnici presenti.

Politica e simboli: il caso Ucraina e le reazioni internazionali

Le tensioni geopolitiche hanno accompagnato le cerimonie, con impatto diretto sulla rappresentanza ucraina. L’IPC ha vietato l’esposizione sulla divisa cerimoniale di una mappa che include Donbass e Crimea, definita simbolo nazionale non consentito. La decisione ha provocato critiche ufficiali del Comitato paralimpico ucraino e ha portato al boicottaggio dell’apertura da parte di Kiev.

La presenza di atleti russi e bielorussi con simboli associati alle rispettive delegazioni ha indotto altre nazioni a esprimere proteste tramite assenze o limitazioni nella partecipazione alla cerimonia. I dati di contesto mostrano che la scelta regolamentare dell’IPC ha influito sulla percezione internazionale dell’evento, contribuendo a un clima di tensione che si è riflesso anche nelle competizioni successive.

Il significato oltre le medaglie

Per il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, questi Giochi assumono valore oltre le prestazioni sportive. Essi incarnano diritti, accessibilità e responsabilità condivisa. L’obiettivo dichiarato è lasciare una legacy concreta che promuova una società più inclusiva. Lo sport viene indicato come strumento di coesione sociale e di eccellenza atletica. La dichiarazione segue le tensioni geopolitiche emerse nelle cerimonie, che hanno inciso sul clima internazionale dell’evento. Tale contesto, secondo il Comitato, rafforza la necessità di investimenti strutturali per accessibilità e programmi di lungo periodo.

La squadra italiana: numeri, obiettivi e volti da seguire

L’Italia schiera una delegazione record di 42 atleti, di cui 35 uomini e 7 donne. La partecipazione copre tutte e sei le discipline del programma paralimpico invernale. I portabandiera sono Chiara Mazzel e René De Silvestro. L’obiettivo della squadra è migliorare il bottino di Pechino, quando la delegazione ottenne sette medaglie: 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Secondo le analisi quantitative dei risultati recenti, la composizione della squadra indica un aumento della profondità tecnica in alcune specialità. Le aspettative restano però condizionate dalle condizioni di gara e dall’intensità del calendario competitivo.

Stelle e nuovi ingressi

Dopo le incertezze sulle condizioni di gara, la delegazione presenta alcuni nomi di rilievo e nuovi ingressi. Tra i protagonisti figura Giacomo Bertagnolli, atleta dello sci alpino supportato dall’allenatore Andrea Ravelli. Tra gli esordienti di interesse vi sono Emanuel Perathoner, tornato dopo un lungo percorso di recupero nello snowboard, e Giuseppe Romele nello sci di fondo. La squadra comprende inoltre il team di para ice hockey, chiamato ad una sfida d’apertura contro gli Stati Uniti, considerati favoriti.

Focus regionale: Toscana in gara

La rappresentanza toscana include Jacopo Luchini e Marco Pisani. Luchini, snowboarder con esperienza in due edizioni paralimpiche precedenti, punta al primo podio nella sua carriera. Pisani, veterano delle Forze Speciali e reduce da un trauma che ne ha imposto il recupero, esordisce alle paralimpiadi e gareggerà nello sci nordico e nel biathlon nella categoria sitting. La loro presenza aggiunge valore simbolico al calendario competitivo e contribuisce al profilo complessivo della squadra.

La Paralimpiadi di Milano‑Cortina, in programma dal 6 al 15 marzo, rappresentano un appuntamento con elevata rilevanza sportiva e sociale. Le competizioni presenteranno gare serrate e atleti di primo piano, con attese concrete sul fronte delle medaglie. Contestualmente, temi legati all’inclusione e alle politiche pubbliche amplificano la risonanza dell’evento sul piano civile e mediatico. La loro combinazione determinerà l’impatto complessivo della manifestazione sulla percezione dello sport paralimpico in Italia e oltre i confini nazionali.