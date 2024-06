Miley Cyrus, problemi in famiglia: ecco perché non parla con il padre

Miley Cyrus, problemi in famiglia: ecco perché non parla con il padre

Miley Cyrus, lite in famiglia e "rapporti ridotti all'osso": non parla più con il padre.

Ogni famiglia ha i suoi guai. Lo sa bene Miley Cyrus che, durante la separazione dei suoi genitori, è rimasta coinvolta in una faida che va avanti anche oggi. Perché la pop star non parla più con il padre?

Miley Cyrus, problemi della famiglia: non parla più con il padre

I problemi nella famiglia di Miley Cyrus sono iniziati nel 2022, quando la mamma Tish ha deciso di divorziare dal padre Billy Ray. La coppia è arrivata alla separazione a causa di differenze inconciliabili e profonde mancanze di rispetto. La loro relazione è stata definita “tossica” e i figli ne hanno fatto le spese. E’ proprio per quanto accaduto durante il divorzio che Miley non parla più con il padre.

Perché Miley Cyrus non parla più con il padre?

Durante la separazione, Miley Cyrus si è schierata dalla parte della mamma. Una fonte a lei vicina, intervistata da E News, ha dichiarato:

“Ciò che è successo durante la separazione ha messo a dura prova il suo rapporto con il padre ed è stato difficile connettersi con lui. Poi c’è stata una lite e i rapporti adesso sono ridotti all’osso“.

A conferma di questa indiscrezione, Miley non ha ringraziato il padre dopo la vittoria ai Grammy.

Cosa pensa Miley Cyrus di suo padre?

In una recente intervista rilasciata a David Letterman, Miley ha parlato dei suoi genitori e ha riservato belle parole anche al padre. La mamma Tish è la sua “eroina“, mentre il papà è colui che l’ha resa la donna che è. “Nonostante tutto io devo molto a lui. Diciamo che è come se mi avesse dato una mappa di cosa fare e cosa non fare, e lui mi ha guidato in questo senso“, ha ammesso la Cyrus.