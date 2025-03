L’attrice di “Stranger Things”, Millie Bobby Brown, risponde alle critiche sul suo aspetto fisico con un video su Instagram.

Millie Bobby Brown reagisce alle critiche: “Non mi scuserò per questo”

Recentemente l’attrice di “Stranger Things” Millie Bobby Brown, 23 anni, è stata oggetto, sia sui social che dalla stampa, di commenti sul suo aspetto fisico: c’è chi sosteneva che fosse invecchiata e chi diceva che voleva apparire più grande rispetto alla sua età. Sta di fatto che l’attrice ha voluto, con un video pubblicato su Instagram, rispondere alle critiche ricevute, asserendo di non aver bisogno di chiedere scusa per il fatto che sta crescendo: “ho iniziato in questo settore quando avevo 10 anni. Sono cresciuta davanti al mondo e, per qualche motivo, le persone non riescono a crescere con me. Si comportano come se dovessi restare bloccata nel tempo, come se dovessi essere ancora come nella prima stagione di Stranger Things. E siccome non lo sono, ora sono un bersaglio. Parliamo degli articoli, dei titoli, delle persone così disperate da abbattere le giovani donne.”

Millie Bobby Brown: “Vittima di bullismo”

Nel video Millie Bobby Brown ha citato alcuni articoli che hanno parlato del suo cambiamento fisico ed estetico, affermando che si tratta di bullismo: “mi rifiuto di scusarmi per essere cresciuta. Mi rifiuto di rimpicciolirmi per adattarmi alle aspettative irrealistiche di chi non riesce a sopportare di vedere una ragazza diventare donna. Non mi vergognerò per come sono, come mi vesto o come mi presento. Siamo diventati una società dove è più facile criticare che fare un complimento. Perché la reazione istintiva è dire qualcosa di orribile piuttosto che dire qualcosa di carino?