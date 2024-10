Milly Carlucci raggiunge l'età di 70 anni, segnando importanti traguardi nella sua vita. Nonostante non abbia mai conseguito una laurea, la sua abilità nei pattini l'ha resa una campionessa nel suo campo. La sua vita sentimentale è altrettanto notevole con 40 anni di un solido matrimonio alle spalle. Inoltre, mantiene la sua forma fisica grazie a quella che chiama la "dieta del cioccolato".

Milly Carlucci celebra il suo 70° compleanno. Conosciuta per la sua straordinaria abilità nel pattinaggio, quattro decenni di matrimonio, e la sua "dieta del cioccolato", Carlucci nonostante l'età non dimostra i suoi anni grazie alla sua bellezza serena e al duro lavoro svolto per il suo show "Ballando con le stelle". Il suo compleanno è caduto il 1° ottobre.